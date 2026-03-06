РФ уночі 6 березня 2026 року завдала дронового удару по Кривому Рогу — які наслідки обстрілу

Термінова новина

У ніч проти п'ятниці, 6 березня, Кривий Ріг на Дніпропетровщині опинився під масованою атакою "Шахедів". На двох різних локаціях БпЛА влучили в дев'ятиповерхівку та підприємство інфраструктури.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу вночі 6 березня

Наразі гасять пожежі. Триває аварійно-рятувальна операція. У місті розгорнули два штаби, де надають допомогу людям: у Саксаганському районі — у школі, у Довгинцівському районі — поруч із виконкомом.

До четвертої ранку мають доставити будівельні матеріали. На місці атаки працюють комунальні бригади. Люди, які постраждали внаслідок обстрілу, можуть оформити заяви на матеріальну допомогу від міста.

ОНОВЛЕНО О 04:38: Олександр Вілкул повідомив, що обійшлося без постраждалих. Наразі вже евакуювали людей і загасили дві пожежі. Ще одна займання локалізовують. Зазнали пошкоджень 30 будинків.

Раніше ми повідомляли, що вночі 6 березня у Кривому Розі пролунав вибух. Місто опинилося під атакою ударних безпілотників.

Також росіяни атакували БпЛА Чугуївський район Харківщини. Обстріл стався в ніч проти 5 березня. Постраждали 12 людей, зокрема 17-річна дівчина.