Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия У Кривому Розі "Шахеди" влучили в дев'ятиповерхівку та підприємство

У Кривому Розі "Шахеди" влучили в дев'ятиповерхівку та підприємство

Ua
Дата публикации 6 марта 2026 03:44
РФ уночі 6 березня 2026 року завдала дронового удару по Кривому Рогу — які наслідки обстрілу
Термінова новина

У ніч проти п'ятниці, 6 березня, Кривий Ріг на Дніпропетровщині опинився під масованою атакою "Шахедів". На двох різних локаціях БпЛА влучили в дев'ятиповерхівку та підприємство інфраструктури. 

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

Реклама
Читайте также:

Наслідки обстрілу Кривого Рогу вночі 6 березня 

Наразі гасять пожежі. Триває аварійно-рятувальна операція. У місті розгорнули два штаби, де надають допомогу людям: у Саксаганському районі — у школі, у Довгинцівському районі — поруч із виконкомом. 

До четвертої ранку мають доставити будівельні матеріали. На місці атаки працюють комунальні бригади. Люди, які постраждали внаслідок обстрілу, можуть оформити заяви на матеріальну допомогу від міста.

ОНОВЛЕНО О 04:38: Олександр Вілкул повідомив, що обійшлося без постраждалих. Наразі вже евакуювали людей і загасили дві пожежі. Ще одна займання локалізовують. Зазнали пошкоджень 30 будинків.

Раніше ми повідомляли, що вночі 6 березня у Кривому Розі пролунав вибух. Місто опинилося під атакою ударних безпілотників.

Також росіяни атакували БпЛА Чугуївський район Харківщини. Обстріл стався в ніч проти 5 березня. Постраждали 12 людей, зокрема 17-річна дівчина.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации