Україна
Главная Армия Сколько раз РФ нанесла удары по железной дороге в марте — данные УЗ

Сколько раз РФ нанесла удары по железной дороге в марте — данные УЗ

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 12:34
Россия атакует железную дорогу Украины — сколько раз ударила в марте
Поврежденный поезд после обстрелов РФ. Фото: УЗ

С начала марта армия РФ нанесла 18 ударов по украинской железной дороге. Враг уже повредил 41 объект, и его главная цель — подвижной состав. 

Как пишет Новини.LIVE, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Читайте также:

Сколько раз РФ атаковала железную дорогу в марте

В УЗ рассказали, что Россия усилила удары по железнодорожной инфраструктуре. Среди главных целей врага — подвижной состав. Так, с начала марта российские войска уже 18 раз атаковали железную дорогу — в среднем это по шесть обстрелов в сутки. Известно, что для этого РФ использует БпЛА и FPV-дроны.

"С начала месяца поврежден 41 объект. Среди главных целей — подвижной состав: зафиксировано повреждение 17 единиц. Также враг бьет и по пассажирским вагонам", — сообщили в Укрзализныце.

Так, сегодня утром российский БпЛА атаковал пассажирский вагон в Николаеве. Мониторинговая группа УЗ вовремя зафиксировала беспилотник в воздухе и эвакуировала людей. Обошлось без жертв, ранен смотритель поездов.

Кроме того, под вражеским огнем также локомотивы, грузовые вагоны и специализированная техника, которую используют для ремонта инфраструктуры. Отмечается, что в этом месяце армия РФ также атаковала железнодорожные депо и мосты. Больше всего обстрелов происходит вблизи линии фронта.

"Несмотря на все это, вместе с военными Укрзализныця продолжает мониторить воздушное пространство на маршрутах курсирования поездов. В случае выявления опасности железнодорожники меняют маршрут курсирования поездов, оперативно эвакуируют пассажиров из вагонов и принимают другие меры безопасности", — говорится в сообщении.

Железнодорожники отметили, что для них важно сохранить сообщение с прифронтовыми регионами, ведь это о логистике для жителей и возможность эвакуации в более безопасные области Украины.

Обстрелы железной дороги в Украине

За прошлый год россияне нанесли более тысячи ударов по украинской железной дороге. Несмотря на сложные условия "Укрзализныця" постоянно ищет форматы, как минимизировать риски и сохранять непрерывное сообщение.

Обстрелы железнодорожной инфраструктуры продолжаются и в новом году. Так, 2 марта армия РФ атаковала гражданский поезд Укрзализныци в Днепропетровской области. Вражеский дрон ударил по одному из вагонов во время движения. В результате обстрелов есть погибший и раненые.

В то же время Владимир Зеленский предупредил о новой волне атак от РФ. Цель врага — логистика, инфраструктура и водоснабжение. Чтобы защищаться, Украине нужно больше ракет для ПВО.

Укрзализныця поезда обстрелы война в Украине железная дорога
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
