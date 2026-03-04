Обстріли залізниці — Росія атакує поїзди по шість разів на добу

Пошкоджений потяг після обстрілів РФ. Фото: УЗ

Російські війська завдали 18 ударів по залізниці з початку березня. Ворог пошкодив 41 об'єкт і зазвичай атакує рухомий склад.

Як пише Новини.LIVE, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Скільки разів РФ атакувала залізницю у березні

В УЗ розповіли, що Росія посилила удари по залізничній інфраструктурі. Серед головних цілей ворога — рухомий склад. Так, з початку березня російські війська вже 18 разів атакували залізницю — в середньому це по шість обстрілів на добу. Відомо, що для цього РФ використовує БпЛА та FPV-дрони.

"З початку місяця пошкоджено 41 об'єкт. Серед головних цілей — рухомий склад: зафіксовано пошкодження 17 одиниць. Також ворог б'є і по пасажирських вагонах", — повідомили в Укрзалізниці.

Так, сьогоднці вранці російський БпЛА атакував пасажирський вагон у Миколаєві. Моніторингова група УЗ вчасно зафіксувала безпілотник у повітрі та евакуювала людей. Обійшлося без жертв, поранено оглядача поїздів.

Крім того, під ворожим вогнем також локомотиви, вантажні вагони та спеціалізована техніка, яку використовують для ремонту інфраструктури. Зазначається, що цього місяця армія РФ також атакувала залізничні депо та мости. Найбільше обстрілів відбувається поблизу лінії фронту.

"Попри все це, разом із військовими Укрзалізниця продовжує моніторити повітряний простір на маршрутах курсування поїздів. У разі виявлення небезпеки залізничники змінюють маршрут курсування поїздів, оперативно евакуйовують пасажирів із вагонів та вживають інших безпекових заходів", — йдеться у повідомленні.

Залізнички наголосили, що для них важливо зберегти сполучення з прифронтовими регіонами, адже це про логістику для мешканців і можливість евакуації до безпечніших областей України.

Обстріли залізниці в Україні

За минулий рік росіяни завдали понад тисячу ударів по українській залізниці. Попри складні умови "Укрзалізниця" постійно шукає формати, як мінімізувати ризики та зберігати безперервне сполучення.

Обстріли залізничної інфраструктури продовжуються і в новому році. Так, 2 березня армія РФ атакувала цивільний поїзд Укрзалізниці у Дніпропетровській області. Ворожий дрон вдарив по одному з вагонів під час руху. Внаслідок обстрілів є загиблий та поранені.

Водночас Володимир Зеленський попередив про нову хвилю атак від РФ. Ціль ворога — логістика, інфраструктура та водопостачання. Аби захищатися, Україні потрібно більше ракет для ППО.