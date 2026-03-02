Відео
Росіяни атакували потяг УЗ на Дніпропетровщині — які наслідки

Росіяни атакували потяг УЗ на Дніпропетровщині — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 16:07
Удар по поїзді на Дніпропетровщині — є загиблі та поранені
Атака РФ на поїзд. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Російські війська вдень, 2 березня, атакували цивільний поїзд Укрзалізниці у Дніпропетровській області. Ворожий дрон вдарив по одному з вагонів під час руху.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Читайте також:

Обстріл поїзда на Дніпропетровщині 

"Чергова атака росії на цивільний поїзд Укрзалізниці. У Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по одному з вагонів приміського поїзда, який перебував у русі", — розповів Кулеба. 

null
Наслідки атаки на поїзд. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Зазначається, що локомотивна бригада негайно зупинила поїзд. Пасажирів евакуювали та надали першу медичну допомогу. На місці працюють рятувальники та залізничники.

За даними Олександра Ганжі, внаслідо атаки загинув один чоловік. Ще семеро людей отримали поранення, серед них двоє дітей — дівчинка 10 років та хлопець 17 років. Наразі в медзакладі залишається п'ятеро травмованих. Лікарі оціннюють їхній стан як середньої тяжкості. 

Останні обстріли України

Сьогодні вранці окупанти атакували Краматорськ та Дружківку на Донеччині. Щонайменше п'ятеро людей загинули, а ще 13 отримали поранення.

Крім того, у ніч проти 2 березня росіяни вдарили дронами по Одесі. Під ворожий вогонь потрапила цивільна інфраструктура, зокрема приватні домоволодіння. 

Також російський безпілотник знищив будинок на Чернігівщині. Через пожежу загинула літня жінка.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
