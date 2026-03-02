Обстріл Донеччини 2 березня — є поранені та загиблі

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: t.me/VadymFilashkin

Російські війська зранку 2 березня завдали удару по Краматорську та Дружківці Донецької області. Внаслідок ворожих атак щонайменше п'ятеро людей загинули, а ще 13 отримали поранення.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Реклама

Читайте також:

Обстріли Донецької області 2 березня

Філашкін розповів, що сьогодні о 08:00 армія РФ вдарила по Краматорську. Окупанти вбили трьох людей, а ще двох поранили.

Наслідки удару по Донеччині. Фото: t.me/VadymFilashkin

Обстріли Донеччини 2 березня. Фото: t.me/VadymFilashkin

Пошкоджений будинок після обстрілів. Фото6 t.me/VadymFilashkin

Наслідки атаки на Краматорськ. Фото: t.me/VadymFilashkin

Вже близько 10:00 під обстрілом опинилася Дружківка. Наразі відомо про двох загиблих та ще 11 поранених. Також пошкоджено сім багатоповерховок.

"На місцях працюють всі відповідальні служби. Усі обставини цих злочинів ретельно документуємо, постраждалим надаємо необхідну допомогу", — зазначив очільник ОВА.

За його словами, остаточну інформацію про наслідки цих ударів ще встановлюють. Більше деталей буде згодом.

"Знову і знову росіяни цілеспрямовано обстрілюють цивільних — вбивають, руйнують і залякують. Росія — країна-терорист, і має заплатити за кожен свій злочин!" — наголосив Вадим Філашкін.

Яка ситуація у Донецькій області

Раніше росіяни атакували автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. Внаслідок обстрілів троє чоловіків загинули.

Крім того, Росія винищує пожежні частини на Донеччині. Так, армія РФ вдарила по рятувальниках у Краматорську. За даними ДСНС, ворог не вперше цілеспрямована б'є по підрозділах надзвичайників, аби ускладнити їхню роботу.

Також загарбники атакували дроном латвійських журналістів у Донецькій області. Вони прямували до позицій одного з українських підрозділів. Уламки пошкодили задню частину та вибили скло, але люди не постраждали.