Україна
Росіяни атакували Донеччину — є загиблі та поранені

Росіяни атакували Донеччину — є загиблі та поранені

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 12:47
Обстріл Донеччини 2 березня — є поранені та загиблі
Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: t.me/VadymFilashkin

Російські війська зранку 2 березня завдали удару по Краматорську та Дружківці Донецької області. Внаслідок ворожих атак щонайменше п'ятеро людей загинули, а ще 13 отримали поранення.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Читайте також:

Обстріли Донецької області 2 березня

Філашкін розповів, що сьогодні о 08:00 армія РФ вдарила по Краматорську. Окупанти вбили трьох людей, а ще двох поранили. 

Росіяни атакували Донеччину 2 березня
Наслідки удару по Донеччині. Фото: t.me/VadymFilashkin
Атака на Донеччину 2 березня
Обстріли Донеччини 2 березня. Фото: t.me/VadymFilashkin
Обстріли Донецької області 2 березня
Пошкоджений будинок після обстрілів. Фото6 t.me/VadymFilashkin
Удар по Донеччині 2 березня
Наслідки атаки на Краматорськ. Фото: t.me/VadymFilashkin

Вже близько 10:00 під обстрілом опинилася Дружківка. Наразі відомо про двох загиблих та ще 11 поранених. Також пошкоджено сім багатоповерховок. 

"На місцях працюють всі відповідальні служби. Усі обставини цих злочинів ретельно документуємо, постраждалим надаємо необхідну допомогу", — зазначив очільник ОВА. 

За його словами, остаточну інформацію про наслідки цих ударів ще встановлюють. Більше деталей буде згодом.

"Знову і знову росіяни цілеспрямовано обстрілюють цивільних — вбивають, руйнують і залякують. Росія — країна-терорист, і має заплатити за кожен свій злочин!" — наголосив Вадим Філашкін. 

Яка ситуація у Донецькій області

Раніше росіяни атакували автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. Внаслідок обстрілів троє чоловіків загинули. 

Крім того, Росія винищує пожежні частини на Донеччині. Так, армія РФ вдарила по рятувальниках у Краматорську. За даними ДСНС, ворог не вперше цілеспрямована б'є по підрозділах надзвичайників, аби ускладнити їхню роботу.

Також загарбники атакували дроном латвійських журналістів у Донецькій області. Вони прямували до позицій одного з українських підрозділів. Уламки пошкодили задню частину та вибили скло, але люди не постраждали.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
