Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ нанесла удары по Краматорску и Дружковке — есть жертвы

РФ нанесла удары по Краматорску и Дружковке — есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 12:47
Краматорск и Дружковку атаковала РФ 2 марта — есть жертвы
Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: t.me/VadymFilashkin

Армия РФ в понедельник, 2 марта, атаковала Краматорск и Дружковку в Донецкой области. В результате обстрелов погибли пять человек, еще 13 получили ранения. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Донецкой области 2 марта

Филашкин рассказал, что сегодня в 08:00 армия РФ ударила по Краматорску. Оккупанты убили трех человек, а еще двух ранили.

Росіяни атакували Донеччину 2 березня
Последствия удара по Донецкой области. Фото: t.me/VadymFilashkin
Атака на Донеччину 2 березня
Обстрелы Донецкой области 2 марта. Фото: t.me/VadymFilashkin
Обстріли Донецької області 2 березня
Поврежденный дом после обстрелов. Фото6 t.me/VadymFilashkin
Удар по Донеччині 2 березня
Последствия атаки на Краматорск. Фото: t.me/VadymFilashkin

Уже около 10:00 под обстрелом оказалась Дружковка. Известно о двух погибших и еще 11 раненых. Также повреждены семь многоэтажек.

"На местах работают все ответственные службы. Все обстоятельства этих преступлений тщательно документируем, пострадавшим оказываем необходимую помощь", — отметил глава ОВА.

По его словам, окончательную информацию о последствиях этих ударов еще устанавливают. Больше деталей будет позже.

"Снова и снова россияне целенаправленно обстреливают гражданских — убивают, разрушают и запугивают. Россия — страна-террорист, и должна заплатить за каждое свое преступление!" — подчеркнул Вадим Филашкин.

Какова ситуация в Донецкой области

Ранее россияне атаковали автомобиль с работниками Славянской ТЭС. В результате обстрелов трое мужчин погибли.

Кроме того, Россия уничтожает пожарные части в Донецкой области. Так, армия РФ ударила по спасателям в Краматорске. По данным ГСЧС, враг не впервые целенаправленно бьет по подразделениям чрезвычайников, чтобы усложнить их работу.

Также захватчики атаковали дроном латвийских журналистов в Донецкой области. Они направлялись к позициям одного из украинских подразделений. Обломки повредили заднюю часть и выбили стекло, но люди не пострадали.

Донецкая область обстрелы Краматорск война в Украине жертвы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации