Краматорск и Дружковку атаковала РФ 2 марта — есть жертвы

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: t.me/VadymFilashkin

Армия РФ в понедельник, 2 марта, атаковала Краматорск и Дружковку в Донецкой области. В результате обстрелов погибли пять человек, еще 13 получили ранения.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Реклама

Читайте также:

Обстрелы Донецкой области 2 марта

Филашкин рассказал, что сегодня в 08:00 армия РФ ударила по Краматорску. Оккупанты убили трех человек, а еще двух ранили.

Последствия удара по Донецкой области. Фото: t.me/VadymFilashkin

Обстрелы Донецкой области 2 марта. Фото: t.me/VadymFilashkin

Поврежденный дом после обстрелов. Фото6 t.me/VadymFilashkin

Последствия атаки на Краматорск. Фото: t.me/VadymFilashkin

Уже около 10:00 под обстрелом оказалась Дружковка. Известно о двух погибших и еще 11 раненых. Также повреждены семь многоэтажек.

"На местах работают все ответственные службы. Все обстоятельства этих преступлений тщательно документируем, пострадавшим оказываем необходимую помощь", — отметил глава ОВА.

По его словам, окончательную информацию о последствиях этих ударов еще устанавливают. Больше деталей будет позже.

"Снова и снова россияне целенаправленно обстреливают гражданских — убивают, разрушают и запугивают. Россия — страна-террорист, и должна заплатить за каждое свое преступление!" — подчеркнул Вадим Филашкин.

Какова ситуация в Донецкой области

Ранее россияне атаковали автомобиль с работниками Славянской ТЭС. В результате обстрелов трое мужчин погибли.

Кроме того, Россия уничтожает пожарные части в Донецкой области. Так, армия РФ ударила по спасателям в Краматорске. По данным ГСЧС, враг не впервые целенаправленно бьет по подразделениям чрезвычайников, чтобы усложнить их работу.

Также захватчики атаковали дроном латвийских журналистов в Донецкой области. Они направлялись к позициям одного из украинских подразделений. Обломки повредили заднюю часть и выбили стекло, но люди не пострадали.