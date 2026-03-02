Видео
Главная Армия РФ ударила по поезду в Днепропетровской области — есть жертвы

РФ ударила по поезду в Днепропетровской области — есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 16:07
РФ атаковала поезд в Днепропетровской области — какие последствия
Атака РФ на поезд. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Россияне 2 марта нанесли удар по гражданскому поезду в Криворожском районе Днепропетровской области. В результате атаки погиб один человек, еще семеро получили ранения. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Обстрел поезда в Днепропетровской области

"Очередная атака россии на гражданский поезд Укрзализныци. В Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по одному из вагонов пригородного поезда, который находился в движении", — рассказал Кулеба.

Последствия атаки на поезд. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Отмечается, что локомотивная бригада немедленно остановила поезд. Пассажиров эвакуировали и оказали первую медицинскую помощь. На месте работают спасатели и железнодорожники.

По данным Александра Ганжи, в результате атаки погиб один человек. Еще семь человек получили ранения, среди них двое детей — девочка 10 лет и парень 17 лет. Сейчас в медучреждении остается пятеро травмированных. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Последние обстрелы Украины

Сегодня утром оккупанты атаковали Краматорск и Дружковку в Донецкой области. По меньшей мере пять человек погибли, а еще 13 получили ранения.

Кроме того, в ночь на 2 марта россияне ударили дронами по Одессе. Под вражеский огонь попала гражданская инфраструктура, в частности частные домовладения.

Также российский беспилотник уничтожил дом на Черниговщине. Из-за пожара погибла пожилая женщина.

Укрзализныця поезда Днепропетровская область обстрелы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
