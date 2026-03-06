Взрыв в Кривом Роге ночью 6 марта 2026 года — подробности обстрела

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: Reuters

Ночью в пятницю, 6 маврта в Кривом Роге на Днепропетровщине прогремел взрыв. Воздушная тревога продолжается в четырех районах Днепропетровщины: Криворожском, Никопольском, Павлоградском и Синельниковском.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников, передает Новини.LIVE.

Что известно о взрыве в Кривом Роге ночью 6 марта

Воздушную тревогу в Криворожском районе объявили в 00:28. По состоянию на 01:42, по информации Воздушных Сил ВС Украины, БпЛА с юга летели в направлении Кривого Рога, а в 01:52 военные отметили, что на город летят еще и беспилотники с востока и севера.

Где объявили воздушную тревогу ночью 6 марта

Карта воздушных тревог по состоянию на 02:09 6 марта

По состоянию на 02:09 воздушная тревога, кроме четырех районов Днепропетровщины, продолжается в частях Николаевщины, Херсонщины, Кировоградщины, Сумщины, Харьковщины. Также красная на карте воздушных тревог вся Запорожская область.

Ранее стало известно, что ночью 5 марта РФ нанесла удар беспилотниками по югу Одесской области. Обстрел уничтожил базу отдыха.

Также мы сообщали, что в ночь на 5 марта под ударом дронов оказались Харьков и Харьковщина. В одном из населенных пунктов области возник пожар.