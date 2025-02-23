Дальнобойное оружие — разведка раскрыла планы России по производству

Начальник Службы внешней разведки Олег Иващенко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В этом году Россия планирует изготовить 7 млн артиллерийских боеприпасов и 3 тысячи дальнобойных ракет. Это больше, чем производят все страны Европы.

Об этом сказал начальник Службы внешней разведки Олег Иващенко во время форума "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля.

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"В планах РФ изготовить 7 млн артбоеприпасов крупного калибра. Это больше, чем все страны Европы производят. Производство ракет большой дальности — три тысячи в этом году они хотят изготовить", — сказал Иващенко.

Также он заявил, что россияне в этом году готовят крупные операции в отношении граждан Украины. Это касается тех, кто проживает за рубежом и в Украине.

Напомним, руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко во время форума также сказал о том, что планы РФ уже известны. По его словам, они касаются не только Украины, но и других государств.

Во время форума "Украина. Год 2025" также выступил начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Он заявил, что высшее руководство РФ впервые осознало свою роковую ошибку.