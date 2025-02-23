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Розвідка розкрила плани РФ з виробництва далекобійних ракет

23 лютого 2025 16:13
Ольга Антоновська - редактор
Далекобійна зброя — розвідка розкрила плани Росії з виробництва
Начальник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ольга Антоновська - редактор

Цього року Росія планує виготовити 7 млн артилерійських боєприпасів та 3 тисячі далекобійних ракет. Це більше, аніж виробляють всі країни Європи.

Про це сказав начальник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко під час форуму "Україна. Рік 2025" в неділю, 23 лютого.

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"В планах РФ виготовити 7 млн артбоєприпасів великого калібру. Це більше, аніж всі країни Європи виробляють. Виробництво ракет великої дальності — три тисячі в цьому році вони хочуть виготовити", — сказав Іващенко.

Також він заявив, що росіяни цього року готують великі операції щодо громадян України. Це стосується тих, хто проживає за кордоном та в Україні. 

Нагадаємо, керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко під час форуму також сказав про те, що плани РФ вже відомі. За його словами, вони стосуються не тільки України, а й інших держав.

Під час форуму "Україна. Рік 2025" також виступив начальник ГУР МО Кирило Буданов. Він заявив, що вище керівництво РФ вперше усвідомило свою фатальну помилку.

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