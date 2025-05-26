В России готовятся к кадровому дефициту из-за войны — Служба разведки

Российский военный. Фото: росСМИ

Уже к концу 2025 года Российская Федерация может столкнуться с острыми проблемами в финансировании войны. Российскую экономику ожидают существенные потрясения - в частности в сферах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, а также на рынке труда. Кроме того, российским войскам не хватает людей.

Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

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Кризис уже начинает сказываться на повседневной жизни населения России". Сейчас, по его словам, многие россияне идут в армию исключительно ради заработка. Контрактникам обещают выплаты от государства, местных властей и бизнеса — суммы достигают 30-40 тысяч долларов в зависимости от региона. Однако Кремль все чаще избегает выплат, поэтому долги власти перед населением сильно растут.

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Такой подход к "поощрению" граждан к войне привел к масштабной мобилизации. С начала полномасштабного вторжения в ряды вооруженных сил РФ мобилизовали уже 1,3 миллиона человек, еще более 900 тысяч составляют потери — убитые и раненые.

Отдельно Иващенко обратил внимание на рост участия иностранцев в войне на стороне России. По его данным, в армию активно привлекают граждан других стран, обещая им российское гражданство, деньги и социальные бонусы. Таким образом местные власти пытаются сохранить рабочие руки в регионах и одновременно формально отчитывается о выполнении мобилизационного плана.

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Сколько еще россиян могут быть мобилизованными

Относительно мобилизационного потенциала России, Иващенко сообщил, что в стране проживает около 145 миллионов человек, а общий мобилизационный ресурс оценивается в 25 миллионов. Однако из них реально подготовленными к ведению боевых действий являются лишь около 3 миллионов.

"Это трудовые ресурсы, которые двигают экономику. Но реально подготовленных — 3 млн. С начала полномасштабной войны мобилизовано уже 1,3 млн, еще почти миллион — потери убитыми и ранеными", — пояснил Иващенко.

Напомним, в разведке США сообщили, заметили ли какие-то изменения в стратегии Кремля в отношении Украины.

По последним данным Россия готовит новые штурмы на лето, чтобы создать так называемые "буферные зоны".