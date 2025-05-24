Американська армія переймає досвід війни в Україні, — Трамп

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін не планує змінювати стратегію щодо ведення війни в Україні. Попри все він хоче здобути перемогу.

Про це пише Управління воєнної розвідки США для Конгресу США у щорічному звіті "Оцінка глобальних загроз — 2025".

Реклама

Читайте також:

Ведення війни в Україні

Американська розвідка вважає, що Путін, найімовірніше, й надалі прагне перемогти Україну у війні. Також він продовжує висувати вимоги, які були на початку повномасштабного вторгнення:

нейтральний статус України,

подальший поділ Української держави.

У звіті йдеться, що у разі невдачі врегулювання війни на переговорах та припиненні західної допомоги Україні — ситуація на полі бою зміниться на користь Росії. Водночас "здобутки" російських військ будуть відбуватися за рахунок великих втрат серед особового складу та техніки.

Втрати РФ

Від початку повномасштабної війни в Україні Росія вже втратила щонайменше 10 тисяч наземних бойових машин, включно з понад 3000 танками, майже 250 літаками і гелікоптерами і понад 10 військово-морських суден.

Водночас втрати серед особового складу наразі становлять понад 700 тисяч військових.

Атаки на Україну

Крім того, Росія щодня здійснює атаки на Україну дронами та ракетами, зокрема, на критично важливу інфраструктуру.

"Хоча Росія й підтверджує свою відкритість до врегулювання шляхом переговорів, вона залишається непохитною у своїх вимогах... Росія, ймовірно, продовжить свою стратегію", — додали в розвідці США.

Нагадаємо, російські війська планують здійснити новий наступ в Україні влітку-восени.

Крім того, окупанти планують знести 10 тисяч будинків у захопленому Маріуполі Донецької області.