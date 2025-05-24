Американская армия перенимает опыт войны в Украине, — Трамп

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин не планирует менять стратегию по ведению войны в Украине. Несмотря на все он хочет одержать победу.

Об этом пишет Управление военной разведки США для Конгресса США в ежегодном отчете "Оценка глобальных угроз — 2025".

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Ведение войны в Украине

Американская разведка считает, что Путин скорее всего и в дальнейшем стремится победить Украину в войне. Также он продолжает выдвигать требования, которые были в начале полномасштабного вторжения:

нейтральный статус Украины,

дальнейшее разделение Украинского государства.

В отчете говорится, что в случае неудачи урегулирования войны на переговорах и прекращении западной помощи Украине — ситуация на поле боя изменится в пользу России. В то же время "достижения" российских войск будут происходить за счет больших потерь среди личного состава и техники.

Потери РФ

С начала полномасштабной войны в Украине Россия уже потеряла не менее 10 тысяч наземных боевых машин, включая более 3000 танков, почти 250 самолетов и вертолетов и более 10 военно-морских судов.

В то же время потери среди личного состава пока составляют более 700 тысяч военных.

Атаки на Украину

Кроме того, Россия ежедневно осуществляет атаки на Украину дронами и ракетами, в частности, на критически важную инфраструктуру.

"Хотя Россия и подтверждает свою открытость к урегулированию путем переговоров, она остается непреклонной в своих требованиях... Россия, вероятно, продолжит свою стратегию", — добавили в разведке США.

Напомним, российские войска планируют осуществить новое наступление в Украине летом-осенью.

Кроме того, оккупанты планируют снести 10 тысяч домов в захваченном Мариуполе Донецкой области.