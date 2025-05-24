Американская армия перенимает опыт войны в Украине, — Трамп

В разведке США предупредили, что Путин не меняет стратегию войны
Российский диктатор Владимир Путин не планирует менять стратегию по ведению войны в Украине. Несмотря на все он хочет одержать победу.
Об этом пишет Управление военной разведки США для Конгресса США в ежегодном отчете "Оценка глобальных угроз — 2025".
Ведение войны в Украине
Американская разведка считает, что Путин скорее всего и в дальнейшем стремится победить Украину в войне. Также он продолжает выдвигать требования, которые были в начале полномасштабного вторжения:
- нейтральный статус Украины,
- дальнейшее разделение Украинского государства.
В отчете говорится, что в случае неудачи урегулирования войны на переговорах и прекращении западной помощи Украине — ситуация на поле боя изменится в пользу России. В то же время "достижения" российских войск будут происходить за счет больших потерь среди личного состава и техники.
Потери РФ
С начала полномасштабной войны в Украине Россия уже потеряла не менее 10 тысяч наземных боевых машин, включая более 3000 танков, почти 250 самолетов и вертолетов и более 10 военно-морских судов.
В то же время потери среди личного состава пока составляют более 700 тысяч военных.
Атаки на Украину
Кроме того, Россия ежедневно осуществляет атаки на Украину дронами и ракетами, в частности, на критически важную инфраструктуру.
"Хотя Россия и подтверждает свою открытость к урегулированию путем переговоров, она остается непреклонной в своих требованиях... Россия, вероятно, продолжит свою стратегию", — добавили в разведке США.
Напомним, российские войска планируют осуществить новое наступление в Украине летом-осенью.
Кроме того, оккупанты планируют снести 10 тысяч домов в захваченном Мариуполе Донецкой области.
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