У Росії готуються до кадрового дефіциту через війну — Служба розвідки

Російський військовий. Фото: росЗМІ

Вже до кінця 2025 року Російська Федерація може зіткнутися з гострими проблемами у фінансуванні війни. Російську економіку очікують суттєві потрясіння — зокрема у сферах енергетики, житлово-комунального господарства, а також на ринку праці. Крім того, російським військам бракує людей.

Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

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Криза вже починає позначатися на повсякденному житті населення Росії". Зараз, за його словами, багато росіян ідуть до війська виключно заради заробітку. Контрактникам обіцяють виплати від держави, місцевої влади та бізнесу — суми сягають 30–40 тисяч доларів залежно від регіону. Однак Кремль дедалі частіше уникає виплат, тож борги влади перед населенням сильно зростають.

Такий підхід до "заохочення" громадян до війни призвів до масштабної мобілізації. Від початку повномасштабного вторгнення до лав збройних сил РФ мобілізували вже 1,3 мільйона осіб, ще понад 900 тисяч становлять втрати — вбиті та поранені.

Окремо Іващенко звернув увагу на зростання участі іноземців у війні на боці Росії. За його даними, в армію активно залучають громадян інших країн, обіцяючи їм російське громадянство, гроші та соціальні бонуси. Таким чином місцева влада намагається зберегти робочі руки в регіонах і водночас формально звітує про виконання мобілізаційного плану.

Скільки ще росіян можуть бути мобілізованими

Щодо мобілізаційного потенціалу Росії, Іващенко повідомив, що в країні проживає близько 145 мільйонів осіб, а загальний мобілізаційний ресурс оцінюється в 25 мільйонів. Проте з них реально підготовленими до ведення бойових дій є лише близько 3 мільйонів.

"Це трудові ресурси, які рухають економіку. Але реально підготовлених — 3 млн. З початку повномасштабної війни мобілізовано вже 1,3 млн, іще майже мільйон — втрати вбитими і пораненими", — пояснив Іващенко.

Нагадаємо, у розвідці США повідомили, чи помітили якісь зміни у стратегії Кремля щодо України.

За останніми даними Росія готує нові штурми на літо, щоб створити так звані "буферні зони".