Почему россияне наступают на Серебрянский лес - данные британской разведки

Российские войска снизили интенсивность действий в Харьковской и Сумской областях из-за передислокации подразделений. Зато оккупанты усилили давление в районе Серебрянского леса, пытаясь продвинуться дальше на восток Украины.

Об этом сообщается в отчете Британской разведки от вторника, 2 сентября.

Почему россияне наступают на Серебрянский лес

Британская разведка зафиксировала снижение активности российских войск в Харьковской и Сумской областях. Причиной этого стала передислокация части подразделений оккупантов на другие участки фронта.

Британская разведка считает, что уменьшение активности оккупантов может быть связано с попытками усилить давление на ключевых направлениях, в частности в Донецкой области. В то же время разведчики отмечают успехи украинских Сил обороны: в течение последних двух дней они провели результативное контрнаступление к западу от Купянска, где ранее российские войска в течение месяца пытались окружить украинские позиции и достигли определенных продвижений.

По данным британской разведки, в течение последних десяти дней российские войска осуществили продвижение на севере Донецкой области и ведут бои в районе Серебрянского леса. Также оккупанты укрепили свои позиции вдоль реки Северский Донец, отмечают разведчики.

Британская разведка считает, что российские войска используют Серебрянский лес как укрытие от ударов беспилотников. Конечной целью их продвижения называют Ямполь, расположенный примерно в 10 километрах к западу от нынешних позиций оккупантов.

"Если Ямполь будет захвачен, он, вероятно, станет потенциальной отправной точкой для атак на город Лиман", — заявили в разведке.

Также они добавили, что Покровское направление также остается приоритетным для РФ.

"Российские войска используют различные методы атак, включая налеты на мотоциклах и пробные атаки небольшими группами, пытаясь проникнуть в украинские позиции", — добавили разведчики.

Напомним, 30 августа бойцы ВСУ "выбили" врага из поселка Новоэкономичное неподалеку Покровска. В населенном пункте уже развевается украинский флаг.

Кроме того, украинские военные взяли российских оккупантов в окружение под Добропольем. Им отрезали "две клешни", которые они пытались туда тянуть.