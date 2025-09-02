Чому росіяни наступають на Серебрянський ліс - дані британської розвідки

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські війська знизили інтенсивність дій у Харківській та Сумській областях через передислокацію підрозділів. Натомість окупанти посилили тиск у районі Серебрянського лісу, намагаючись просунутися далі на схід України.

Про це повідомляється у звіті Британської розвідки від вівторка, 2 вересня.

Чому росіяни наступають на Серебрянський ліс

Британська розвідка зафіксувала зниження активності російських військ у Харківській та Сумській областях. Причиною цього стала передислокація частини підрозділів окупантів на інші ділянки фронту.

Британська розвідка вважає, що зменшення активності окупантів може бути пов’язане зі спробами посилити тиск на ключових напрямках, зокрема в Донецькій області. Водночас розвідники відзначають успіхи українських Сил оборони: протягом останніх двох днів вони провели результативний контрнаступ на захід від Куп’янська, де раніше російські війська протягом місяця намагалися оточити українські позиції та досягли певних просувань.

За даними британської розвідки, впродовж останніх десяти днів російські війська здійснили просування на півночі Донецької області та ведуть бої в районі Серебрянського лісу. Також окупанти укріпили свої позиції вздовж річки Сіверський Донець, зазначають розвідники.

Британська розвідка вважає, що російські війська використовують Серебрянський ліс як укриття від ударів безпілотників. Кінцевою метою їхнього просування називають Ямпіль, розташований приблизно за 10 кілометрів на захід від нинішніх позицій окупантів.

"Якщо Ямпіль буде захоплений, він, ймовірно, стане потенційною відправною точкою для атак на місто Лиман", — заявили у розвідці.

Також вони додали, що Покровський напрямок також залишається пріоритетним для РФ.

"Російські війська використовують різні методи атак, включаючи нальоти на мотоциклах і пробні атаки невеликими групами, намагаючись проникнути в українські позиції", — додали розвідники.

Нагадаємо, 30 серпня бійці ЗСУ "вибили" ворога з селища Новоекономічне неподалік Покровська. У населеному пункті вже майорить український прапор.

Крім того, українські військові взяли російських окупантів в оточення під Добропіллям. Їм відрізали "дві клешні", які вони намагалися туди тягнути.