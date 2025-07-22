Mirage-2000 разбился 22 июля — пилот катапультировался

Разбился истребитель Mirage-200 — детали от ВС
Во время выполнения полетного задания вечером 22 июля разбился истребитель Mirage-2000. Пилот успешно катапультировался.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
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"Вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов. Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах отметили, что летчика нашла поисково-спасательная команда и его состояние стабильное. На земле также обошлось без пострадавших.
Отмечается, что для установления причины авиационного происшествия назначена специальная комиссия.
Напомним, 16 мая во время атаки РФ была потеряна связь с истребителем F-16. На борту возникла нештатная ситуация.
Также мы писали, что 12 апреля во время выполнения боевого задания погиб пилот F-16. Павлу Иванову было 26 лет.
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