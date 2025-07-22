Mirage-2000 разбился 22 июля — пилот катапультировался

Истребитель Mirage 2000. Фото: defense.gouv.fr

Во время выполнения полетного задания вечером 22 июля разбился истребитель Mirage-2000. Пилот успешно катапультировался.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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"Вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов. Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что летчика нашла поисково-спасательная команда и его состояние стабильное. На земле также обошлось без пострадавших.

Отмечается, что для установления причины авиационного происшествия назначена специальная комиссия.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, 16 мая во время атаки РФ была потеряна связь с истребителем F-16. На борту возникла нештатная ситуация.

Также мы писали, что 12 апреля во время выполнения боевого задания погиб пилот F-16. Павлу Иванову было 26 лет.