Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Разбился истребитель Mirage-200 — детали от ВС

Разбился истребитель Mirage-200 — детали от ВС

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 22:55
Mirage-2000 разбился 22 июля — пилот катапультировался
Истребитель Mirage 2000. Фото: defense.gouv.fr

Во время выполнения полетного задания вечером 22 июля разбился истребитель Mirage-2000. Пилот успешно катапультировался.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Реклама
Читайте также:

В Украине разбился самолет Mirage 2000

"Вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов. Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что летчика нашла поисково-спасательная команда и его состояние стабильное. На земле также обошлось без пострадавших.

Отмечается, что для установления причины авиационного происшествия назначена специальная комиссия.

В Україні розбився літак Mirage 2000
Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, 16 мая во время атаки РФ была потеряна связь с истребителем F-16. На борту возникла нештатная ситуация.

Также мы писали, что 12 апреля во время выполнения боевого задания погиб пилот F-16. Павлу Иванову было 26 лет.

самолет авария обстрелы Воздушные Силы ВСУ Mirage 2000
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации