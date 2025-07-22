Mirage-2000 розбився 22 липня — пілот катапультувався

Винищувач Mirage 2000. Фото: defense.gouv.fr

Під час виконання польотного завдання ввечері 22 липня розбився винищувач Mirage-2000. Пілот успішно катапультувався.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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"Увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки, про що пілот доповів керівнику польотів. Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що льотчика знайшла пошуково-рятувальна команда і його стан стабільний. На землі також обійшлося без постраждалих.

Зазначається, що для встановлення причини авіаційної події призначено спеціальну комісію.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, 16 травня під час атаки РФ був втрачений зв'язок з винищувачем F-16. На борту виникла нештатна ситуація.

Також ми писали, що 12 квітня під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16. Павлу Іванову було 26 років.