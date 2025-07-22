Mirage-2000 розбився 22 липня — пілот катапультувався

Розбився винищувач Mirage-200 — деталі від ПС
Під час виконання польотного завдання ввечері 22 липня розбився винищувач Mirage-2000. Пілот успішно катапультувався.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
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"Увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки, про що пілот доповів керівнику польотів. Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах зазначили, що льотчика знайшла пошуково-рятувальна команда і його стан стабільний. На землі також обійшлося без постраждалих.
Зазначається, що для встановлення причини авіаційної події призначено спеціальну комісію.
Нагадаємо, 16 травня під час атаки РФ був втрачений зв'язок з винищувачем F-16. На борту виникла нештатна ситуація.
Також ми писали, що 12 квітня під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16. Павлу Іванову було 26 років.
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