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Головна Армія Розбився винищувач Mirage-200 — деталі від ПС

Розбився винищувач Mirage-200 — деталі від ПС

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 22:55
Mirage-2000 розбився 22 липня — пілот катапультувався
Винищувач Mirage 2000. Фото: defense.gouv.fr

Під час виконання польотного завдання ввечері 22 липня розбився винищувач Mirage-2000. Пілот успішно катапультувався.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ

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"Увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки, про що пілот доповів керівнику польотів. Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався", — йдеться у повідомленні. 

У Повітряних силах зазначили, що льотчика знайшла пошуково-рятувальна команда і його стан стабільний. На землі також обійшлося без постраждалих.

Зазначається, що для встановлення причини авіаційної події призначено спеціальну комісію. 

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Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, 16 травня під час атаки РФ був втрачений зв'язок з винищувачем F-16. На борту виникла нештатна ситуація.

Також ми писали, що 12 квітня під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16. Павлу Іванову було 26 років. 

літак аварія обстріли Повітряні Сили ЗСУ Mirage 2000
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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