F-16 в Україні — Повітряні сили 16 травня втратили ще один літак

Під час атаки РФ був втрачений зв'язок з F-16 — які наслідки
Під час відбиття атаки окупантів вночі 16 травня був втрачений зв'язок з літаком F-16. Український винищував виконував бойові завдання, коли на борту виникла нештатна ситуація.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Україна втратила літак F-16
"За попередніми даними, льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак якомога далі від населеного пункту й успішно катапультувався", — йдеться у повідомленні.
Група пошуково-рятувального забезпечення швидко знайшла та евакуювала пілота. Наразі його самопочуття задовільне, і він знаходиться в безпечному місці, де життю та здоров'ю льотчика нічого не загрожує.
У Повітряних силах також наголосили, аби об'єктивно з'ясувати усі обставини інцидент, призначили спеціальну комісію, яка вже взялася до роботи.
Нагадаємо, 12 квітня під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16. Павлу Іванову було 26 років.
Крім того, 28 квітня Україна втратила винищувач Су-27 під час відбиття атаки РФ. Над причинами інциденту працюють експерти.
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