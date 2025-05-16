F-16 в Україні — Повітряні сили 16 травня втратили ще один літак

Винищувач F-16 в Україні. Фото: РБК-Україна

Під час відбиття атаки окупантів вночі 16 травня був втрачений зв'язок з літаком F-16. Український винищував виконував бойові завдання, коли на борту виникла нештатна ситуація.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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"За попередніми даними, льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак якомога далі від населеного пункту й успішно катапультувався", — йдеться у повідомленні.

Група пошуково-рятувального забезпечення швидко знайшла та евакуювала пілота. Наразі його самопочуття задовільне, і він знаходиться в безпечному місці, де життю та здоров'ю льотчика нічого не загрожує.

У Повітряних силах також наголосили, аби об'єктивно з'ясувати усі обставини інцидент, призначили спеціальну комісію, яка вже взялася до роботи.

Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, 12 квітня під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16. Павлу Іванову було 26 років.

Крім того, 28 квітня Україна втратила винищувач Су-27 під час відбиття атаки РФ. Над причинами інциденту працюють експерти.