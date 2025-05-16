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Головна Армія Під час атаки РФ був втрачений зв'язок з F-16 — які наслідки

Під час атаки РФ був втрачений зв'язок з F-16 — які наслідки

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Дата публікації: 16 травня 2025 08:00
F-16 в Україні — Повітряні сили 16 травня втратили ще один літак
Винищувач F-16 в Україні. Фото: РБК-Україна

Під час відбиття атаки окупантів вночі 16 травня був втрачений зв'язок з літаком F-16. Український винищував виконував бойові завдання, коли на борту виникла нештатна ситуація.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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"За попередніми даними, льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак якомога далі від населеного пункту й успішно катапультувався", — йдеться у повідомленні.

Група пошуково-рятувального забезпечення швидко знайшла та евакуювала пілота. Наразі його самопочуття задовільне, і він знаходиться в безпечному місці, де життю та здоров'ю льотчика нічого не загрожує.

У Повітряних силах також наголосили, аби об'єктивно з'ясувати усі обставини інцидент, призначили спеціальну комісію, яка вже взялася до роботи. 

Втрата F-16 в Україні 16 травня
Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, 12 квітня під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16. Павлу Іванову було 26 років. 

Крім того, 28 квітня Україна втратила винищувач Су-27 під час відбиття атаки РФ. Над причинами інциденту працюють експерти.

літак обстріли військова техніка F-16 Повітряні Сили ЗСУ пілоти
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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