F-16 в Украине — Воздушные силы 16 мая потеряли еще один самолет

Истребитель F-16 в Украине. Фото: РБК-Украина

Во время отражения атаки оккупантов ночью 16 мая была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял боевые задачи, когда на борту возникла нештатная ситуация.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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"По предварительным данным летчик уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет как можно дальше от населенного пункта и успешно катапультировался", — говорится в сообщении.

Группа поисково-спасательного обеспечения быстро нашла и эвакуировала пилота. Сейчас его самочувствия удовлетворительное и он находится в безопасном месте, где жизни и здоровью летчика ничего не угрожает.

В Воздушных силах также отметили, чтобы объективно выяснить все обстоятельства инцидента, назначили специальную комиссию, которая уже приступила к работе.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ

Напомним, 12 апреля во время выполнения боевого задания погиб пилот F-16. Павлу Иванову было 26 лет.

Кроме того, 28 апреля Украина потеряла истребитель Су-27 во время отражения атаки РФ. Над причинами инцидента работают эксперты.