Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Армия Во время атаки РФ была потеряна связь с F-16 — какие последствия

Во время атаки РФ была потеряна связь с F-16 — какие последствия

Ua en ru
Дата публикации 16 мая 2025 08:00
F-16 в Украине — Воздушные силы 16 мая потеряли еще один самолет
Истребитель F-16 в Украине. Фото: РБК-Украина

Во время отражения атаки оккупантов ночью 16 мая была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял боевые задачи, когда на борту возникла нештатная ситуация.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Украина потеряла самолет F-16

"По предварительным данным летчик уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет как можно дальше от населенного пункта и успешно катапультировался", — говорится в сообщении.

Группа поисково-спасательного обеспечения быстро нашла и эвакуировала пилота. Сейчас его самочувствия удовлетворительное и он находится в безопасном месте, где жизни и здоровью летчика ничего не угрожает.

В Воздушных силах также отметили, чтобы объективно выяснить все обстоятельства инцидента, назначили специальную комиссию, которая уже приступила к работе.

Втрата F-16 в Україні 16 травня
Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ

Напомним, 12 апреля во время выполнения боевого задания погиб пилот F-16. Павлу Иванову было 26 лет.

Кроме того, 28 апреля Украина потеряла истребитель Су-27 во время отражения атаки РФ. Над причинами инцидента работают эксперты.

самолет обстрелы военная техника F-16 Воздушные Силы ВСУ пилоты
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /