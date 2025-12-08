Атака по Украине 8 декабря — сколько дронов выпустила РФ по Украине

Силы ПВО. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 8 декабря российская армия атаковала Украину ударными БплА. Враг запустил по украинской территории 149 беспилотников различного типа.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

РФ атаковала Украину дронами

Начиная с 18:00 7 декабря, Россия атаковала Украину 149 ударными беспилотниками типов Shahed, "Гербера" и другими моделями. Запуски осуществлялись с территории России — из районов Брянска, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Миллерово, а также из временно оккупированного Крыма и Донецка. По данным Воздушных сил, около 90 из них составляли "шахеды".

Для отражения воздушной атаки были задействованы авиация, подразделения зенитных ракетных войск, системы радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны.

По состоянию на 09:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 131 вражеский беспилотник на севере, юге и востоке страны. Несмотря на эффективность ПВО, зафиксировано 16 попаданий ударных дронов в 11 локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА на четырех территориях.

Атака на момент утренней сводки еще продолжалась — в воздушном пространстве оставалось несколько вражеских дронов.

Сводка ВС ВСУ. Фото: ПС ВСУ

Напомним, в результате атаки дронов на Днепропетровщине погиб местный житель, еще пять человек ранены.

А также стало известно, что в Чернигове российский БпЛА взорвался возле многоэтажки.