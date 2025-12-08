Атака по Україні 8 грудня — скільки дронів випустила РФ по Україні

Сили ППО. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 8 грудня російська армія атакувала Україну ударними БплА. Ворог запустив по українській території 149 безпілотників різного типу.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Читайте також:

РФ атакувала Україну дронами

Починаючи з 18:00 7 грудня, Росія атакувала Україну 149 ударними безпілотниками типів Shahed, "Гербера" та іншими моделями. Запуски здійснювалися з території Росії — з районів Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрового, а також із тимчасово окупованого Криму та Донецька. За даними Повітряних сил, близько 90 з них становили "шахеди".

Для відбиття повітряної атаки були задіяні авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, системи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони.

Станом на 09:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 131 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Попри ефективність ППО, зафіксовано 16 влучань ударних дронів у 11 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на чотирьох територіях.

Атака на момент ранкового зведення ще тривала — у повітряному просторі залишалося декілька ворожих дронів.

Зведення ПС ЗСУ. Фото: ПС ЗСУ

Нагадаємо, внаслідок атаки дронів на Дніпропетровщині загинув місцевий мешканець, ще п'ятеро людей поранені.

А також стало відомо, що в Чернігові російський БпЛА вибухнув біля багатоповерхівки.