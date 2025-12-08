Обстріл Дніпропетровщини 8 грудня — загинув чоловік, ще п'ятеро людей поранені

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

Російська армія атакувала Дніпропетровську область дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще п'ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у понеділок, 8 грудня.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщину

Пізно ввечері російські війська скерували FPV-дрони на Зеленодольську та Грушівську громади Криворіжжя. У Грушівській громаді тяжкі травми отримав 51-річний чоловік. Медики боролися за його життя, однак врятувати його не вдалося.

Внаслідок атаки в районі постраждали сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та газогін, також загорівся будинок на колесах.

Пошкоджений внаслідок удару будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

По Межиріцькій громаді Павлоградського району окупанти завдали удару БпЛА. Поранення отримали четверо людей, серед яких 14-річний хлопчик. Стан 41-річної жінки лікарі оцінюють як важкий. Атака дронів зруйнувала приватні будинки, а також пошкодила господарську споруду та автомобіль.

Пошкоджене авто внаслідок удару РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА

Артилерією та FPV-дронами росіяни також атакували райцентр, Покровську, Червоногригорівську та Марганецьку громади Нікопольщини. Постраждала 13-річна дівчинка. Пошкоджені дві п’ятиповерхівки, школа мистецтв і легковий автомобіль.

Наслідки обстрілу. Фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, безпілотником агресор ударив по Дніпру. Пожежа охопила адміністративну будівлю, пошкоджень зазнали три багатоповерхові будинки та автомобіль.

Нагадаємо, в ніч проти 8 грудня російські війська атакували Сумщину — ворожий дрон влучив у багатоповерхівку.

А також стало відомо, що російський БпЛА вибухнув біля будинку на Чернігівщині.