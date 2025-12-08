Обстріл Дніпропетровщини 8 грудня — загинув чоловік, ще п'ятеро людей поранені

Росія атакувала Дніпропетровщину дронами — загинув чоловік
Російська армія атакувала Дніпропетровську область дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще п'ятеро людей отримали поранення.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у понеділок, 8 грудня.
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщину
Пізно ввечері російські війська скерували FPV-дрони на Зеленодольську та Грушівську громади Криворіжжя. У Грушівській громаді тяжкі травми отримав 51-річний чоловік. Медики боролися за його життя, однак врятувати його не вдалося.
Внаслідок атаки в районі постраждали сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та газогін, також загорівся будинок на колесах.
По Межиріцькій громаді Павлоградського району окупанти завдали удару БпЛА. Поранення отримали четверо людей, серед яких 14-річний хлопчик. Стан 41-річної жінки лікарі оцінюють як важкий. Атака дронів зруйнувала приватні будинки, а також пошкодила господарську споруду та автомобіль.
Артилерією та FPV-дронами росіяни також атакували райцентр, Покровську, Червоногригорівську та Марганецьку громади Нікопольщини. Постраждала 13-річна дівчинка. Пошкоджені дві п’ятиповерхівки, школа мистецтв і легковий автомобіль.
Крім того, безпілотником агресор ударив по Дніпру. Пожежа охопила адміністративну будівлю, пошкоджень зазнали три багатоповерхові будинки та автомобіль.
Нагадаємо, в ніч проти 8 грудня російські війська атакували Сумщину — ворожий дрон влучив у багатоповерхівку.
А також стало відомо, що російський БпЛА вибухнув біля будинку на Чернігівщині.
