Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россия атаковала Днепропетровскую область дронами — погиб мужчина

Россия атаковала Днепропетровскую область дронами — погиб мужчина

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 09:07
Обстрел Днепропетровщины 8 декабря — погиб мужчина, еще пять человек ранены
Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС

Российская армия атаковала Днепропетровскую область дронами и артиллерией. В результате обстрелов погиб человек, еще пять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в понедельник, 8 декабря.

Реклама
Читайте также:

Последствия российской атаки на Днепропетровскую область

Поздно вечером российские войска направили FPV-дроны на Зеленодольскую и Грушевскую громады Криворожья. В Грушевской громаде тяжелые травмы получил 51-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

В результате атаки в районе пострадали сельскохозяйственное предприятие, частный дом и газопровод, также загорелся дом на колесах.

РФ атакувала Дніпропетровщину 8 грудня
Поврежденный в результате удара дом. Фото: Днепропетровская ОГА

По Межирицкой громаде Павлоградского района оккупанты нанесли удар БпЛА. Ранения получили четыре человека, среди которых 14-летний мальчик. Состояние 41-летней женщины врачи оценивают как тяжелое. Атака дронов разрушила частные дома, а также повредила хозяйственную постройку и автомобиль.

Армія РФ атакувала Дніпропетровщину
Поврежденное авто в результате удара РФ. Фото: Днепропетровская ОГА

Артиллерией и FPV-дронами россияне также атаковали райцентр, Покровскую, Червоногригорьевскую и Марганецкую громады Никопольщины. Пострадала 13-летняя девочка. Повреждены две пятиэтажки, школа искусств и легковой автомобиль.

Обстріл Дніпропетровщини 8 грудня
Последствия обстрела. Фото: Днепропетровская ОГА

Кроме того, беспилотником агрессор ударил по Днепру. Пожар охватил административное здание, повреждения получили три многоэтажных дома и автомобиль.

Напомним, в ночь на 8 декабря российские войска атаковали Сумскую область — вражеский дрон попал в многоэтажку.

А также стало известно, что российский БпЛА взорвался возле дома на Черниговщине.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине атака погибшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации