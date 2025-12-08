Обстрел Днепропетровщины 8 декабря — погиб мужчина, еще пять человек ранены

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС

Российская армия атаковала Днепропетровскую область дронами и артиллерией. В результате обстрелов погиб человек, еще пять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в понедельник, 8 декабря.

Реклама

Читайте также:

Последствия российской атаки на Днепропетровскую область

Поздно вечером российские войска направили FPV-дроны на Зеленодольскую и Грушевскую громады Криворожья. В Грушевской громаде тяжелые травмы получил 51-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

В результате атаки в районе пострадали сельскохозяйственное предприятие, частный дом и газопровод, также загорелся дом на колесах.

Поврежденный в результате удара дом. Фото: Днепропетровская ОГА

По Межирицкой громаде Павлоградского района оккупанты нанесли удар БпЛА. Ранения получили четыре человека, среди которых 14-летний мальчик. Состояние 41-летней женщины врачи оценивают как тяжелое. Атака дронов разрушила частные дома, а также повредила хозяйственную постройку и автомобиль.

Поврежденное авто в результате удара РФ. Фото: Днепропетровская ОГА

Артиллерией и FPV-дронами россияне также атаковали райцентр, Покровскую, Червоногригорьевскую и Марганецкую громады Никопольщины. Пострадала 13-летняя девочка. Повреждены две пятиэтажки, школа искусств и легковой автомобиль.

Последствия обстрела. Фото: Днепропетровская ОГА

Кроме того, беспилотником агрессор ударил по Днепру. Пожар охватил административное здание, повреждения получили три многоэтажных дома и автомобиль.

Напомним, в ночь на 8 декабря российские войска атаковали Сумскую область — вражеский дрон попал в многоэтажку.

А также стало известно, что российский БпЛА взорвался возле дома на Черниговщине.