Обстрел Запорожья 20 ноября — есть раненые

Российские войска поздно вечером 20 ноября нанесли удар по Запорожью. Известно о двух раненых и двух погибших.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Удар по Запорожью 20 ноября

Около 22:10 в Запорожье и области прогремели взрывы. Федоров рассказал, что россияне атакуют Запорожскую область. Также громко было в одном из районов Запорожья.

Незадолго глава ОВА сообщил о двух раненых в результате вражеской атаки. Еще два человека погибли.

Также в результате обстрелов повреждены дома, магазин и рынок. Сейчас все детали уточняются.

Федоров отметил, что все, кто нуждается в помощи, могут обратиться по номерам:

городской колл-центр:

15-80;

(050) 414 15 80;

(067) 656 15 80;

горячая телефонная линия Запорожской ОГА:

+38 0800 503 508

Напомним, 20 ноября в Тернополе возросло количество погибших в результате обстрелов. Спасатели деблокировали из-под обломков тело еще одного человека.

Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются. Чрезвычайники пытаются найти людей, которые еще не вышли на связь.