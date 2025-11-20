Видео
Россияне ударили по Запорожью — есть раненые

Россияне ударили по Запорожью — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 23:03
обновлено: 23:09
Обстрел Запорожья 20 ноября — есть раненые
Пожар после удара по Запорожью. Фото: кадр из видео

Российские войска поздно вечером 20 ноября нанесли удар по Запорожью. Известно о двух раненых и двух погибших.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Удар по Запорожью 20 ноября

Около 22:10 в Запорожье и области прогремели взрывы. Федоров рассказал, что россияне атакуют Запорожскую область. Также громко было в одном из районов Запорожья.

Обстріл Запоріжжя 20 листопада
Скриншот сообщения Ивана Федорова

Незадолго глава ОВА сообщил о двух раненых в результате вражеской атаки. Еще два человека погибли.

Также в результате обстрелов повреждены дома, магазин и рынок. Сейчас все детали уточняются.

Федоров отметил, что все, кто нуждается в помощи, могут обратиться по номерам:

  • городской колл-центр:
  • 15-80;
  • (050) 414 15 80;
  • (067) 656 15 80;
  • горячая телефонная линия Запорожской ОГА:
  • +38 0800 503 508

Напомним, 20 ноября в Тернополе возросло количество погибших в результате обстрелов. Спасатели деблокировали из-под обломков тело еще одного человека.

Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются. Чрезвычайники пытаются найти людей, которые еще не вышли на связь.

пожар Запорожье обстрелы война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
