Россия атаковала Украину ударными БпЛА — сколько целей сбито

Дата публикации 20 ноября 2025 09:44
обновлено: 09:59
Обстрел Украины 20 ноября — сколько БпЛА выпустила Россия
Работа сил ПВО. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 20 ноября Россия снова атаковала Украину с помощью дронов. Силы обороны отражали атаку по всей стране, однако часть дронов все же достигла целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Россия выпустила более 130 БпЛА по Украине

В период с 18:00 19 ноября враг применил 136 ударных беспилотников типа Shahed, ''Гербера'' и других модификаций. Атака осуществлялась с территории РФ — из районов Курска, Орла, Миллерова, Брянска, Шаталово и Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Крыма. По данным военных, около 80 аппаратов были "Шахедами".

Украинская ПВО задействовала авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы. По состоянию на 08:30 удалось сбить или подавить 106 дронов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано 29 попаданий ударных БпЛА в 16 локациях, а также падение обломков сбитых дронов в трех других местах. Информация уточняется.

РФ атакувала дронами Україну
Информация о сбитых БпЛА. Фото: ВС ВСУ

Напомним, в Воздушных силах рассказали, чем российская армия атаковала Тернополь 19 ноября.

А также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о ситуации под Покровском.

обстрелы дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ БпЛА
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
