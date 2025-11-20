Відео
Головна Армія Росія атакувала Україну ударними БпЛА — скільки цілей збито

Росія атакувала Україну ударними БпЛА — скільки цілей збито

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 09:44
Оновлено: 09:59
Обстріл України 20 листопада — скільки БпЛА випустила Росія
Робота сил ППО. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 20 листопада Росія знову атакувала Україну за допомогою дронів. Сили оборони відбивали атаку по всій країні, однак частина дронів усе ж досягла цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Читайте також:

Росія випустила понад 130 БпЛА по Україні

У період з 18:00 19 листопада ворог застосував 136 ударних безпілотників типу Shahed, ''Гербера'' та інших модифікацій. Атака здійснювалася з території РФ — з районів Курська, Орла, Міллерова, Брянська, Шаталового та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму. За даними військових, близько 80 апаратів були "Шахедами".

Українська ППО задіяла авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи. Станом на 08:30 вдалося збити або подавити 106 дронів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано 29 влучань ударних БпЛА у 16 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у трьох інших місцях. Інформація уточнюється.

РФ атакувала дронами Україну
Інформація щодо збитих БпЛА. Фото: ПС ЗСУ

Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли, чим російська армія атакувала Тернопіль 19 листопада.

А також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про ситуацію під Покровськом.

обстріли дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ БпЛА
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
