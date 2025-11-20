Обстріл Запоріжжя 20 листопада — є поранені

Пожежа після удару по Запоріжжю. Фото: кадр з відео

Російські війська пізно ввечері 20 листопада завдали удару по Запоріжжю. Відомо про двох поранених та двох загиблих.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Удар по Запоріжжю 20 листопада

Близько 22:10 у Запоріжжі та області пролунали вибухи. Федоров розповів, що росіяни атакують Запорізьку область. Також гучно було в одному із районів Запоріжжя.

Скриншот допису Івана Федорова

Незадовго голова ОВА повідомив про двох поранених внаслідок ворожої атаки. Ще двоє людей загинули.

Також внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, магазин та ринок. Наразі усі деталі уточнюються.

Федоров зазначив, що всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися за номерами:

міський кол-центр:

15-80;

(050) 414 15 80;

(067) 656 15 80;

гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА:

+38 0800 503 508

Нагадаємо, 20 листопада у Тернополі зросла кількість загиблих внаслідок обстрілів. Рятувальники деблокували з-під уламків тіло ще однієї особи.

Наразі пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Надзвичайники намагаються знайти людей, які ще не вийшли на звʼязок.