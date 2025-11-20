Відео
Україна
Обстріл Тернополя — фоторепортаж ліквідації наслідків атаки

Обстріл Тернополя — фоторепортаж ліквідації наслідків атаки

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 17:38
Оновлено: 18:21
Розбір завалів у Тернополі після обстрілу 19 листопада — що наразі відбувається в місті
Розбір завалів у Тернополі. Фото: Новини.LIVE

У Тернополі у четвер, 20 листопада, продовжуються аварійно-пошукові роботи на місцях російського обстрілу у ніч проти 19 листопада. Рятувальники розбирають завали та намагаються знайти людей, які ще не вийшли на звʼязок.

Новини.LIVE побували на місці атак та підготували фоторепортаж.

Читайте також:

Розбір завалів у Тернополі

Російські окупанти у Тернополі влучили у дві багатоповерхівки. Наразі відомо про 26 загиблих і понад 100 постраждалих.

Обстріл Тернополя 19 листопада
Розбір завалів у Тернополі. Фото: Новини.LIVE
Атака Росії на Тернопіль 19 листопада
Наслідки російського обстрілу Тернополя. Фото: Новини.LIVE
Удар Росії по Тернополю 19 листопада
Пошкодження в Тернополі. Фото: Новини.LIVE
Пошкоджена багатоповерхівка в Тернополі 19 листопада
Пошкоджена багатоповерхівка в Тернополі. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Тернополя
Наслідки удару Росії по Тернополю. Фото: Новини.LIVE
Удар РФ по Тернополю 19 листопада
Рятувально-пошукові роботи в Тернополі. Фото: Новини.LIVE
Російський обстріл Тернополя 19 листопада
Наслідки обстрілу Тернополю 19 листопада. Фото: Новини.LIVE
Пошкодження в Тернополі
Удар Росії по Тернополю. Фото: Новини.LIVE

Що кажуть люди

У Тернополі біля зруйнованої багатоповерхівки облаштували меморіал. Люди несуть туди лампадки, іграшки та квіти.

Розбір завалів у Тернополі
Люди біля місця російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE
У Тернополі продовжують розбирати завали
Меморіал. Фото: Новини.LIVE

Люди емоційно реагують на російську атаку на місто. Одна з жінок зазначила, що окупанти знищують українців. 

"Всіх безневинних знищують. Будь вони всі прокляті", — каже вона.

Місцева наголосила, що цю трагедію варто памʼятати, оскільки ми всі люди. 

"Це жах, це лише нелюди таке можуть зробити з мирними жителями", — сказала ще одна жінка.

Нагадаємо, у ДСНС показали, як рятувальники знайшли під завалами у Тернополі папугу в клітці.

На російський обстріл також відреагував генсек ООН Антоніу Гутерріш, який закликав до припинення вогню.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
