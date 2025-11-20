Розбір завалів у Тернополі після обстрілу 19 листопада — що наразі відбувається в місті

Обстріл Тернополя — фоторепортаж ліквідації наслідків атаки
У Тернополі у четвер, 20 листопада, продовжуються аварійно-пошукові роботи на місцях російського обстрілу у ніч проти 19 листопада. Рятувальники розбирають завали та намагаються знайти людей, які ще не вийшли на звʼязок.
Новини.LIVE побували на місці атак та підготували фоторепортаж.
Розбір завалів у Тернополі
Російські окупанти у Тернополі влучили у дві багатоповерхівки. Наразі відомо про 26 загиблих і понад 100 постраждалих.
Що кажуть люди
У Тернополі біля зруйнованої багатоповерхівки облаштували меморіал. Люди несуть туди лампадки, іграшки та квіти.
Люди емоційно реагують на російську атаку на місто. Одна з жінок зазначила, що окупанти знищують українців.
"Всіх безневинних знищують. Будь вони всі прокляті", — каже вона.
Місцева наголосила, що цю трагедію варто памʼятати, оскільки ми всі люди.
"Це жах, це лише нелюди таке можуть зробити з мирними жителями", — сказала ще одна жінка.
Нагадаємо, у ДСНС показали, як рятувальники знайшли під завалами у Тернополі папугу в клітці.
На російський обстріл також відреагував генсек ООН Антоніу Гутерріш, який закликав до припинення вогню.
