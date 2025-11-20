Розбір завалів у Тернополі після обстрілу 19 листопада — що наразі відбувається в місті

Розбір завалів у Тернополі. Фото: Новини.LIVE

У Тернополі у четвер, 20 листопада, продовжуються аварійно-пошукові роботи на місцях російського обстрілу у ніч проти 19 листопада. Рятувальники розбирають завали та намагаються знайти людей, які ще не вийшли на звʼязок.

Новини.LIVE побували на місці атак та підготували фоторепортаж.

Розбір завалів у Тернополі

Російські окупанти у Тернополі влучили у дві багатоповерхівки. Наразі відомо про 26 загиблих і понад 100 постраждалих.

Розбір завалів у Тернополі. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Тернополя. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження в Тернополі. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджена багатоповерхівка в Тернополі. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару Росії по Тернополю. Фото: Новини.LIVE

Рятувально-пошукові роботи в Тернополі. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Тернополю 19 листопада. Фото: Новини.LIVE

Удар Росії по Тернополю. Фото: Новини.LIVE

Що кажуть люди

У Тернополі біля зруйнованої багатоповерхівки облаштували меморіал. Люди несуть туди лампадки, іграшки та квіти.

Люди біля місця російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Меморіал. Фото: Новини.LIVE

Люди емоційно реагують на російську атаку на місто. Одна з жінок зазначила, що окупанти знищують українців.

"Всіх безневинних знищують. Будь вони всі прокляті", — каже вона.

Місцева наголосила, що цю трагедію варто памʼятати, оскільки ми всі люди.

"Це жах, це лише нелюди таке можуть зробити з мирними жителями", — сказала ще одна жінка.

Нагадаємо, у ДСНС показали, як рятувальники знайшли під завалами у Тернополі папугу в клітці.

На російський обстріл також відреагував генсек ООН Антоніу Гутерріш, який закликав до припинення вогню.