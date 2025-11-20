Разбор завалов в Тернополе после обстрела 19 ноября — что сейчас происходит в городе

Разбор завалов в Тернополе. Фото: Новини.LIVE

В Тернополе в четверг, 20 ноября, продолжаются аварийно-поисковые работы на местах российского обстрела в ночь на 19 ноября. Спасатели разбирают завалы и пытаются найти людей, которые еще не вышли на связь.

Новини.LIVE побывали на месте атак и подготовили фоторепортаж.

Разбор завалов в Тернополе

Российские оккупанты в Тернополе попали в две многоэтажки. Известно о 26 погибших и более 100 пострадавших.

Разбор завалов в Тернополе. Фото: Новини.LIVE

Последствия российского обстрела Тернополя. Фото: Новини.LIVE

Повреждения в Тернополе. Фото: Новини.LIVE

Поврежденная многоэтажка в Тернополе. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара России по Тернополю. Фото: Новини.LIVE

Спасательно-поисковые работы в Тернополе. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела Тернополя 19 ноября. Фото: Новини.LIVE

Удар России по Тернополю. Фото: Новини.LIVE

Что говорят люди

В Тернополе возле разрушенной многоэтажки обустроили мемориал. Люди несут туда лампадки, игрушки и цветы.

Люди возле места российского обстрела. Фото: Новини.LIVE

Мемориал. Фото: Новини.LIVE

Люди эмоционально реагируют на российскую атаку на город. Одна из женщин отметила, что оккупанты уничтожают украинцев.

"Всех невинных уничтожают. Будь они все прокляты", — говорит она.

Местная отметила, что эту трагедию стоит помнить, поскольку мы все люди.

"Это ужас, это только нелюди такое могут сделать с мирными жителями", — сказала еще одна женщина.

Напомним, в ГСЧС показали, как спасатели нашли под завалами в Тернополе попугая в клетке.

На российский обстрел также отреагировал генсек ООН Антониу Гутерриш, который призвал к прекращению огня.