Разбор завалов в Тернополе после обстрела 19 ноября — что сейчас происходит в городе

Обстрел Тернополя — фоторепортаж ликвидации последствий атаки
В Тернополе в четверг, 20 ноября, продолжаются аварийно-поисковые работы на местах российского обстрела в ночь на 19 ноября. Спасатели разбирают завалы и пытаются найти людей, которые еще не вышли на связь.
Новини.LIVE побывали на месте атак и подготовили фоторепортаж.
Разбор завалов в Тернополе
Российские оккупанты в Тернополе попали в две многоэтажки. Известно о 26 погибших и более 100 пострадавших.
Что говорят люди
В Тернополе возле разрушенной многоэтажки обустроили мемориал. Люди несут туда лампадки, игрушки и цветы.
Люди эмоционально реагируют на российскую атаку на город. Одна из женщин отметила, что оккупанты уничтожают украинцев.
"Всех невинных уничтожают. Будь они все прокляты", — говорит она.
Местная отметила, что эту трагедию стоит помнить, поскольку мы все люди.
"Это ужас, это только нелюди такое могут сделать с мирными жителями", — сказала еще одна женщина.
Напомним, в ГСЧС показали, как спасатели нашли под завалами в Тернополе попугая в клетке.
На российский обстрел также отреагировал генсек ООН Антониу Гутерриш, который призвал к прекращению огня.
