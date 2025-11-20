Видео
Видео

Обстрел Тернополя — фоторепортаж ликвидации последствий атаки

Обстрел Тернополя — фоторепортаж ликвидации последствий атаки

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 17:38
обновлено: 18:21
Разбор завалов в Тернополе после обстрела 19 ноября — что сейчас происходит в городе
Разбор завалов в Тернополе. Фото: Новини.LIVE

В Тернополе в четверг, 20 ноября, продолжаются аварийно-поисковые работы на местах российского обстрела в ночь на 19 ноября. Спасатели разбирают завалы и пытаются найти людей, которые еще не вышли на связь.

Новини.LIVE побывали на месте атак и подготовили фоторепортаж.

Читайте также:

Разбор завалов в Тернополе

Российские оккупанты в Тернополе попали в две многоэтажки. Известно о 26 погибших и более 100 пострадавших.

Обстріл Тернополя 19 листопада
Разбор завалов в Тернополе. Фото: Новини.LIVE
Атака Росії на Тернопіль 19 листопада
Последствия российского обстрела Тернополя. Фото: Новини.LIVE
Удар Росії по Тернополю 19 листопада
Повреждения в Тернополе. Фото: Новини.LIVE
Пошкоджена багатоповерхівка в Тернополі 19 листопада
Поврежденная многоэтажка в Тернополе. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Тернополя
Последствия удара России по Тернополю. Фото: Новини.LIVE
Удар РФ по Тернополю 19 листопада
Спасательно-поисковые работы в Тернополе. Фото: Новини.LIVE
Російський обстріл Тернополя 19 листопада
Последствия обстрела Тернополя 19 ноября. Фото: Новини.LIVE
Пошкодження в Тернополі
Удар России по Тернополю. Фото: Новини.LIVE

Что говорят люди

В Тернополе возле разрушенной многоэтажки обустроили мемориал. Люди несут туда лампадки, игрушки и цветы.

Розбір завалів у Тернополі
Люди возле места российского обстрела. Фото: Новини.LIVE
У Тернополі продовжують розбирати завали
Мемориал. Фото: Новини.LIVE

Люди эмоционально реагируют на российскую атаку на город. Одна из женщин отметила, что оккупанты уничтожают украинцев.

"Всех невинных уничтожают. Будь они все прокляты", — говорит она.

Местная отметила, что эту трагедию стоит помнить, поскольку мы все люди.

"Это ужас, это только нелюди такое могут сделать с мирными жителями", — сказала еще одна женщина.

Напомним, в ГСЧС показали, как спасатели нашли под завалами в Тернополе попугая в клетке.

На российский обстрел также отреагировал генсек ООН Антониу Гутерриш, который призвал к прекращению огня.

война Тернополь Украина обстрелы оккупанты фоторепортаж
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
