Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россияне убили женщину с собакой на Сумщине — последствия атаки

Россияне убили женщину с собакой на Сумщине — последствия атаки

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 13:07
РФ нанесла авиаудар по Сумской области — погибла 80-летняя женщина
Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре вСумской области. В результате атаки врага погибла 80-летняя женщина и ее собака.

Об этом сообщили в прокуратуре Сумской области.

Реклама
Читайте также:

РФ нанесла авиаудар по Сумской области

В субботу, 13 декабря, около 11:10 российские войска нанесли авиаудар по Серединобудской общине Шосткинского района. Предварительно, по гражданской инфраструктуре было выпущено около 15 неуправляемых авиационных ракет.

В результате обстрела погибла 80-летняя местная жительница, которая в момент атаки находилась во дворе собственного дома. Также в результате удара погибла ее собака.

Прокуроры и следователи продолжают фиксировать последствия атаки и собирать доказательства очередного преступления армии РФ против мирного населения.

Напомним, 13 декабря российские оккупанты атаковали дронами Днепропетровскую область. В результате атаки пострадали два человека.

А также стало известно, что под ударом РФ оказалась энергетика в четырех областях Украины.

Сумская область война в Украине атака погибшие Авиаудар
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации