РФ нанесла авиаудар по Сумской области — погибла 80-летняя женщина

Российские войска нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре вСумской области. В результате атаки врага погибла 80-летняя женщина и ее собака.

Об этом сообщили в прокуратуре Сумской области.

РФ нанесла авиаудар по Сумской области

В субботу, 13 декабря, около 11:10 российские войска нанесли авиаудар по Серединобудской общине Шосткинского района. Предварительно, по гражданской инфраструктуре было выпущено около 15 неуправляемых авиационных ракет.

В результате обстрела погибла 80-летняя местная жительница, которая в момент атаки находилась во дворе собственного дома. Также в результате удара погибла ее собака.

Прокуроры и следователи продолжают фиксировать последствия атаки и собирать доказательства очередного преступления армии РФ против мирного населения.

Напомним, 13 декабря российские оккупанты атаковали дронами Днепропетровскую область. В результате атаки пострадали два человека.

А также стало известно, что под ударом РФ оказалась энергетика в четырех областях Украины.