Обстрел Украины 13 декабря — РФ атаковала энергетику четырех областей

Поврежденный энергообъект. Фото: ДТЭК

Российские войска в ночь на 13 декабря нанесли ракетно-дроновой удар по энергетике в четырех областях. Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Новость дополняется...