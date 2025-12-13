Обстрел Украины 13 декабря — РФ атаковала энергетику четырех областей

РФ атаковала энергетику четырех областей — детали от Минэнерго
Дата публикации 13 декабря 2025 10:09
Поврежденный энергообъект. Фото: ДТЭК
Российские войска в ночь на 13 декабря нанесли ракетно-дроновой удар по энергетике в четырех областях. Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
Обстрелы энергетики в четырех областях 13 декабря
Новость дополняется...
