Україна
Головна Армія РФ атакувала енергетику чотирьох областей — деталі від Міненерго

РФ атакувала енергетику чотирьох областей — деталі від Міненерго

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 10:09
Обстріл України 13 грудня — РФ атакувала енергетику чотирьох областей
Пошкоджений енергооб'єкт. Фото: ДТЕК

Російські війська у ніч проти 13 грудня завдали ракетно-дронового удару по енергетиці у чотирьох областях. Через важку ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики. 

Читайте також:

Обстріли енергетики в чотирьох областях 13 грудня

У Міненерго розповіли, що цієї ночі ворог завдав ракетно-дронового удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.

Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.  

"Для ліквідації наслідків ворожих атак розгорнуто Антикризовий штаб з відновлення та стабілізації функціонування енергетичної інфраструктури у південних регіонах країни. У його роботі беруть участь усі профільні заступники міністрів та керівники центральних органів виконавчої влади. Роботу штабу очолив заступник Міністра енергетики України Олександр В'язовченко", — йдеться у повідомленні. 

У відомстві зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу як дозволить безпекова ситуація. Енергетики працюють та зроблять все можливе, аби якнайшвидше заживити усіх абонентів. 

Крім того, сьогодні в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень. Також у всіх областях продовжать діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Обстріл енергосистеми 13 грудня
Скриншот допису Міненерго

Деталі від Олексія Кулеби

Водночас віцепрем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповів, що всю ніч Росія завдавала комбінованих атак дронами та ракетами по Одещині. Під прицілом були портові та енергетичні об'єкти. 

"Ворог вдарив по Одеському морському порту, виникла пожежа в зерносховищах. На місці працюють профільні служби та ліквідовують наслідки ударів.  Це вже друга атака на цей обʼєкт за добу", — зазначив міністр. 

За його словами, в результаті масованих повторних ударів в населених пунктах області пошкоджена енергетична інфраструктура. Наразі в частині Одеси відсутні електро-, водо- та теплопостачанням, на об'єктах соціальної сфери застосовані резервні джерела живлення. 

Також внаслідок ворожих атак пошкоджені об'єкти енергетики в Чернігівській, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Кулеба також поділився, що у Херсоні без електрики обласний центр — це понад 140 тисяч абонентів. А у Миколаївській області без світла залишились кілька районів. За його словами, для подачі тепло- та водопостачання застосовуються резервні джерела. Ведуться ремонтні роботи. 

"Ворог вчергове намагається залишити громади без світла й тепла, знищити нашу морську логістику, руйнуючи порти. Попри це, робимо все, щоб максимально оперативно повернути критичну інфраструктуру до роботи", — наголосив міністр розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, 13 грудня Миколаїв та область пережили одну з наймасовіших повітряних атак. Наразі місто на резервному живленні.

Крім того, після масованої атаки Одеса залишилась без світла, тепла і води. Попередньо відомо про декількох постраждалих.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
