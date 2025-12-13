Обстріл Херсона 13 грудня — місто без світла

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська 13 грудня обстріляли Херсон та область. Внаслідок цього місто наразі перебуває без світла, також є перебої з електропостачанням.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Реклама

Читайте також:

Обстріли Херсона 13 грудня

"Внаслідок масованих російських ударів по Україні знеструмлено частину Херсонської області, у тому числі — місто Херсон", — повідомив Прокудін.

Скриншот допису Олександра Прокудіна

Водночас Ярослав Шанько повідомив, що є перебої з електропостачанням в усій громаді. Також через відсутність електроенергії в місті перебої з централізованим водопостачанням. Крім того, на маршрути не вийшли тролейбуси.

"Наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень об'єктів енергетики та проводять аварійно-відновлювальні роботи. Пункти незламності переведені на посилений режим роботи. Там можна зігрітися, зарядити гаджети та отримати необхідну допомогу", — наголосив начальник Херсонської МВА.

Він попросив місцевих жителів з розумінням поставити до ситуації.

Скриншот допису Ярослава Шанька

Загалом, російські війська упродовж останньої доби завдали по Херсонській області ударів дронами, з артилерії та авіації. Під ворожим вогнем опинилися 34 населені пункти, а також Херсон.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили заклад громадського харчування та приватні автомобілі", — розповів Прокудін.

За його словами, внаслідок обстрілів РФ семеро людей отримали поранення.

Скриншот допису Олександра Прокудіна

Нагадаємо, 12 грудня в ДТЕК заявили, що частина районів Одеси залишилась без електрики на кілька днів. Ситуація з електропостачанням в місті залишається складною.

Крім того, 13 грудня росіяни знову били по енергетичній інфраструктурі на Одещини. Виведено з ладу близько 10 підстанцій регіону.