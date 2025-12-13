Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росіяни вдарили по Херсону — місто без світла

Росіяни вдарили по Херсону — місто без світла

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 09:08
Обстріл Херсона 13 грудня — місто без світла
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська 13 грудня обстріляли Херсон та область. Внаслідок цього місто наразі перебуває без світла, також є перебої з електропостачанням.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Реклама
Читайте також:

Обстріли Херсона 13 грудня

"Внаслідок масованих російських ударів по Україні знеструмлено частину Херсонської області, у тому числі — місто Херсон", — повідомив Прокудін.

Обстріл Херсона 13 грудня
Скриншот допису Олександра Прокудіна

Водночас Ярослав Шанько повідомив, що є перебої з електропостачанням в усій громаді. Також через відсутність електроенергії в місті перебої з централізованим водопостачанням. Крім того, на маршрути не вийшли тролейбуси. 

"Наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень об'єктів енергетики та проводять аварійно-відновлювальні роботи. Пункти незламності переведені на посилений режим роботи. Там можна зігрітися, зарядити гаджети та отримати необхідну допомогу", — наголосив начальник Херсонської МВА.

Він попросив місцевих жителів з розумінням поставити до ситуації.

Удар по Херсону 13 грудня
Скриншот допису Ярослава Шанька

Загалом, російські війська упродовж останньої доби завдали по Херсонській області ударів дронами, з артилерії та авіації. Під ворожим вогнем опинилися 34 населені пункти, а також Херсон. 

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили заклад громадського харчування та приватні автомобілі", — розповів Прокудін.

За його словами, внаслідок обстрілів РФ семеро людей отримали поранення. 

Атака на Херсонську область 13 грудня
Скриншот допису Олександра Прокудіна

Нагадаємо, 12 грудня в ДТЕК заявили, що частина районів Одеси залишилась без електрики на кілька днів. Ситуація з електропостачанням в місті залишається складною.

Крім того, 13 грудня росіяни знову били по енергетичній інфраструктурі на Одещини. Виведено з ладу близько 10 підстанцій регіону. 

Херсон обстріли Херсонська область війна в Україні світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації