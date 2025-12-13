Обстрел Херсона 13 декабря — город без света

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские войска 13 декабря обстреляли Херсон и область. В результате город сейчас находится без света, также есть перебои с электроснабжением.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

Обстрелы Херсона 13 декабря

"В результате массированных российских ударов по Украине обесточена часть Херсонской области, в том числе — город Херсон", — сообщил Прокудин.

В то же время Ярослав Шанько сообщил, что есть перебои с электроснабжением во всей громаде. Также из-за отсутствия электроэнергии в городе перебои с централизованным водоснабжением. Кроме того, на маршруты не вышли троллейбусы.

"Сейчас специалисты изучают объем повреждений объектов энергетики и проводят аварийно-восстановительные работы. Пункты несокрушимости переведены на усиленный режим работы. Там можно согреться, зарядить гаджеты и получить необходимую помощь", — подчеркнул начальник Херсонской ГВА.

Он попросил местных жителей с пониманием отнестись к ситуации.

В общем, российские войска в течение последних суток нанесли по Херсонской области удары дронами, из артиллерии и авиации. Под вражеским огнем оказались 34 населенных пункта, а также Херсон.

"Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 14 частных домов. Также оккупанты повредили заведение общественного питания и частные автомобили", — рассказал Прокудин.

По его словам, в результате обстрелов РФ семь человек получили ранения.

Напомним, 12 декабря в ДТЭК заявили, что часть районов Одессы осталась без электричества на несколько дней. Ситуация с электроснабжением в городе остается сложной.

Кроме того, 13 декабря россияне снова били по энергетической инфраструктуре в Одесской области. Выведено из строя около 10 подстанций региона.