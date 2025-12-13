Обстрел Днепропетровской области 13 декабря — есть раненые

Последствия обстрелов Днепропетровщины. Фото: ГСЧС

Российские войска 13 декабря атаковали дронами Днепр и область. В результате этого два человека получили ранения.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Обстрел Днепра 13 декабря

Спасатели рассказали, что 13 декабря в Днепре российский БПЛА попал в одноэтажное здание, которое не эксплуатировалось. На месте возник пожар, один автомобиль уничтожен, а еще один — поврежден.

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий на Днепропетровщине. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Спасатели доставили раненого в больницу. Фото: ГСЧС

Кроме того, враг атаковал Никополь. Там в результате попадания загорелся микроавтобус и пострадал 43-летний мужчина. Ему оказали первую домедицинскую помощь и транспортировали в больницу.

Также ранения получил 67-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас чрезвычайники уже ликвидировали все пожары.

Напомним, 13 декабря россияне ударили по Херсону и области. Вследствие этого в городе нет света.

Кроме того, сегодня ночью враг атаковал Одессу. В большей части города исчезли электричество, тепло и водоснабжение, есть пострадавшие.