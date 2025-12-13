Обстрел Днепропетровской области 13 декабря — есть раненые

РФ атаковала Днепропетровскую область дронами — есть раненые
Российские войска 13 декабря атаковали дронами Днепр и область. В результате этого два человека получили ранения.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Обстрел Днепра 13 декабря
Спасатели рассказали, что 13 декабря в Днепре российский БПЛА попал в одноэтажное здание, которое не эксплуатировалось. На месте возник пожар, один автомобиль уничтожен, а еще один — поврежден.
Кроме того, враг атаковал Никополь. Там в результате попадания загорелся микроавтобус и пострадал 43-летний мужчина. Ему оказали первую домедицинскую помощь и транспортировали в больницу.
Также ранения получил 67-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас чрезвычайники уже ликвидировали все пожары.
Напомним, 13 декабря россияне ударили по Херсону и области. Вследствие этого в городе нет света.
Кроме того, сегодня ночью враг атаковал Одессу. В большей части города исчезли электричество, тепло и водоснабжение, есть пострадавшие.
