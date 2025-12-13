Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ атаковала Днепропетровскую область дронами — есть раненые

РФ атаковала Днепропетровскую область дронами — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 10:03
Обстрел Днепропетровской области 13 декабря — есть раненые
Последствия обстрелов Днепропетровщины. Фото: ГСЧС

Российские войска 13 декабря атаковали дронами Днепр и область. В результате этого два человека получили ранения.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Днепра 13 декабря

Спасатели рассказали, что 13 декабря в Днепре российский БПЛА попал в одноэтажное здание, которое не эксплуатировалось. На месте возник пожар, один автомобиль уничтожен, а еще один — поврежден.

Обстріл Дніпропетровської області 13 грудня
Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
Атака на Дніпро 13 грудня
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: ГСЧС
Обстріл Дніпра 13 грудня
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС
РФ вдарила по Дніпрі і Нікополю 13 грудня
Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
Удар по Дніпрі 13 грудня
Ликвидация последствий на Днепропетровщине. Фото: ГСЧС
Атака на Дніпро 13 грудня
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: ГСЧС
РФ атакувала Дніпро 13 грудня
Спасатели доставили раненого в больницу. Фото: ГСЧС

Кроме того, враг атаковал Никополь. Там в результате попадания загорелся микроавтобус и пострадал 43-летний мужчина. Ему оказали первую домедицинскую помощь и транспортировали в больницу.

Также ранения получил 67-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас чрезвычайники уже ликвидировали все пожары.

Напомним, 13 декабря россияне ударили по Херсону и области. Вследствие этого в городе нет света.

Кроме того, сегодня ночью враг атаковал Одессу. В большей части города исчезли электричество, тепло и водоснабжение, есть пострадавшие.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине ранение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации