Обстріл Дніпропетровської області 13 грудня — є поранені

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

Російські війська 13 грудня атакували дронами Дніпро та область. Внаслідок цього двоє людей отримали поранення.

Про це повідомили в ДСНС.

Обстріл Дніпра 13 грудня

Рятувальники розповіли, що 13 грудня у Дніпрі російський БпЛА влучив в одноповерхову будівлю, що не експлуатувалася. На місці виникла пожежа, один автомобіль знищений, а ще один — пошкоджений.

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: ДСНС

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: ДСНС

Рятувальники доставили пораненого до лікарні. Фото: ДСНС

Крім того, ворог атакував Нікополь. Там внаслідок влучання зайнявся мікроавтобус та постраждав 43-річний чоловік. Йому надали першу домедичну допомогу та транспортували до лікарні.

Також поранення отримав 67-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані. Наразі надзвичайники вже ліквідували усі пожежі.

Нагадаємо, 13 грудня росіяни вдарили по Херсону та області. Внаслідок цього в місті немає світла.

Крім того, сьогодні вночі ворог атакував Одесу. У більшій частині міста зникли електрика, тепло та водопостачання, є постраждалі.