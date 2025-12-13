Обстріл Дніпропетровської області 13 грудня — є поранені

РФ атакувала Дніпропетровщину дронами — є поранені
Російські війська 13 грудня атакували дронами Дніпро та область. Внаслідок цього двоє людей отримали поранення.
Про це повідомили в ДСНС.
Обстріл Дніпра 13 грудня
Рятувальники розповіли, що 13 грудня у Дніпрі російський БпЛА влучив в одноповерхову будівлю, що не експлуатувалася. На місці виникла пожежа, один автомобіль знищений, а ще один — пошкоджений.
Крім того, ворог атакував Нікополь. Там внаслідок влучання зайнявся мікроавтобус та постраждав 43-річний чоловік. Йому надали першу домедичну допомогу та транспортували до лікарні.
Також поранення отримав 67-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані. Наразі надзвичайники вже ліквідували усі пожежі.
Нагадаємо, 13 грудня росіяни вдарили по Херсону та області. Внаслідок цього в місті немає світла.
Крім того, сьогодні вночі ворог атакував Одесу. У більшій частині міста зникли електрика, тепло та водопостачання, є постраждалі.
