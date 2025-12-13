Відео
Головна Армія РФ атакувала Дніпропетровщину дронами — є поранені

РФ атакувала Дніпропетровщину дронами — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 10:03
Обстріл Дніпропетровської області 13 грудня — є поранені
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

Російські війська 13 грудня атакували дронами Дніпро та область. Внаслідок цього двоє людей отримали поранення. 

Про це повідомили в ДСНС. 

Читайте також:

Обстріл Дніпра 13 грудня

Рятувальники розповіли, що 13 грудня у Дніпрі російський БпЛА влучив в одноповерхову будівлю, що не експлуатувалася. На місці виникла пожежа, один автомобіль знищений, а ще один — пошкоджений.

Обстріл Дніпропетровської області 13 грудня
Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
Атака на Дніпро 13 грудня
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: ДСНС
Обстріл Дніпра 13 грудня
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС
РФ вдарила по Дніпрі і Нікополю 13 грудня
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів. Фото: ДСНС
Удар по Дніпрі 13 грудня
Ліквідація наслідків на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС
Атака на Дніпро 13 грудня
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: ДСНС
РФ атакувала Дніпро 13 грудня
Рятувальники доставили пораненого до лікарні. Фото: ДСНС

Крім того, ворог атакував Нікополь. Там внаслідок влучання зайнявся мікроавтобус та постраждав 43-річний чоловік. Йому надали першу домедичну допомогу та транспортували до лікарні.

Також поранення отримав 67-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані. Наразі надзвичайники вже ліквідували усі пожежі. 

Нагадаємо, 13 грудня росіяни вдарили по Херсону та області. Внаслідок цього в місті немає світла.

Крім того, сьогодні вночі ворог атакував Одесу. У більшій частині міста зникли електрика, тепло та водопостачання, є постраждалі.

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні поранення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
