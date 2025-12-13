Відео
Головна Армія Росіяни вбили жінку з собакою на Сумщині — наслідки атаки

Росіяни вбили жінку з собакою на Сумщині — наслідки атаки

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 13:07
РФ завдала авіаудару по Сумщині — загинула 80-річна жінка
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі на Сумщині. Внаслідок атаки ворога загинула 80-річна жінка та її собака.

Про це повідомили у прокуратурі Сумської області.

Читайте також:

РФ завдала авіаудару по Сумщині

У суботу, 13 грудня, близько 11:10 російські війська завдали авіаудару по Серединобудській громаді Шосткинського району. Попередньо, по цивільній інфраструктурі було випущено близько 15 некерованих авіаційних ракет.

Унаслідок обстрілу загинула 80-річна місцева мешканка, яка в момент атаки перебувала у дворі власного будинку. Також внаслідок удару загинув її собака.

Прокурори та слідчі продовжують фіксувати наслідки атаки та збирати докази чергового злочину армії РФ проти мирного населення.

Нагадаємо, 13 грудня російські окупанти атакували дронами Дніпропетровщину. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

А також стало відомо, що під ударом РФ опинилася енергетика в чотирьох областях України.

Сумська область війна в Україні атака загиблі Авіаудар
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
