РФ завдала авіаудару по Сумщині — загинула 80-річна жінка

Російські війська завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі на Сумщині. Внаслідок атаки ворога загинула 80-річна жінка та її собака.

Про це повідомили у прокуратурі Сумської області.

РФ завдала авіаудару по Сумщині

У суботу, 13 грудня, близько 11:10 російські війська завдали авіаудару по Серединобудській громаді Шосткинського району. Попередньо, по цивільній інфраструктурі було випущено близько 15 некерованих авіаційних ракет.

Унаслідок обстрілу загинула 80-річна місцева мешканка, яка в момент атаки перебувала у дворі власного будинку. Також внаслідок удару загинув її собака.

Прокурори та слідчі продовжують фіксувати наслідки атаки та збирати докази чергового злочину армії РФ проти мирного населення.

