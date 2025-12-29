Россияне расстреляли военных ВСУ возле Гуляйполя — детали

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские войска расстреляли трех бойцов Сил обороны Украины. Это случилось южнее Гуляйполя в Запорожской области.

Об этом сообщает DeepState.

Россия казнила военных ВСУ

Аналитики рассказали, что россияне расстреляли трех украинских военных 20 декабря. Отмечается, что бойцы одной из механизированных бригад должны были занять позиции, которые перед этим самовольно оставило другое подразделение, но там уже был враг.

"Данный случай является очередным нарушением обычаев и правил ведения войны, а также демонстрирует преступную суть военно-политического руководства Московии", — говорится в сообщении.

Официальной информации по поводу этого еще не было.

Скриншот сообщения DeepState

Напомним, 28 декабря в Силах обороны Юга сообщили, что россияне контролируют часть Гуляйполя. Они проводят штурмовые действия и пытаются завести в город группы закрепления.

А ранее высшее руководство РФ доложило Путину о "захвате" Гуляйполя и Мирнограда. В Генштабе ВСУ опровергли эту информацию.