Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росіяни розстріляли трьох бійців ЗСУ біля Гуляйполя, — DeepState

Росіяни розстріляли трьох бійців ЗСУ біля Гуляйполя, — DeepState

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 00:02
Росіяни розстріляли військових ЗСУ біля Гуляйполя — деталі
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські війська розстріляли трьох бійців Сил оборони України. Це трапилося південніше Гуляйполя у Запорізькій області.

Про це повідомляє DeepState.

Реклама
Читайте також:

Росія стратила військових ЗСУ

Аналітики розповіли, що росіяни розстріляли трьох українських військових 20 грудня. Зазначається, що бійці однієї з механізованих бригад мали зайняти позиції, які перед цим самовільно залишив інший підрозділ, але там вже був ворог.

"Даний випадок є черговим порушенням звичаїв та правил ведення війни, а також демонструє злочинну суть військово-політичного керівництва Московії", — йдеться у повідомленні. 

Офіційної інформації з приводу цього ще не було.

null
Скриншот допису DeepState

Нагадаємо, 28 грудня у Силах оборони Півдня повідомили, що росіяни контролюють частину Гуляйполя. Вони проводять штурмові дії та намагаються завести в місто групи закріплення.

А раніше вище керівництво РФ доповіло Путіну про "захоплення" Гуляйполя та Мирнограда. У Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію. 

росіяни страта військові війна в Україні фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації