Росіяни розстріляли військових ЗСУ біля Гуляйполя — деталі

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські війська розстріляли трьох бійців Сил оборони України. Це трапилося південніше Гуляйполя у Запорізькій області.

Про це повідомляє DeepState.

Росія стратила військових ЗСУ

Аналітики розповіли, що росіяни розстріляли трьох українських військових 20 грудня. Зазначається, що бійці однієї з механізованих бригад мали зайняти позиції, які перед цим самовільно залишив інший підрозділ, але там вже був ворог.

"Даний випадок є черговим порушенням звичаїв та правил ведення війни, а також демонструє злочинну суть військово-політичного керівництва Московії", — йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації з приводу цього ще не було.

Скриншот допису DeepState

Нагадаємо, 28 грудня у Силах оборони Півдня повідомили, що росіяни контролюють частину Гуляйполя. Вони проводять штурмові дії та намагаються завести в місто групи закріплення.

А раніше вище керівництво РФ доповіло Путіну про "захоплення" Гуляйполя та Мирнограда. У Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію.