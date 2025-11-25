Видео
Україна
Видео

Россияне более 600 раз ударили по Запорожью — есть жертвы

Россияне более 600 раз ударили по Запорожью — есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 09:37
обновлено: 10:08
Россияне атаковали Запорожскую область — есть погибшие и раненые
Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Российские войска в течение последних суток нанесли 640 ударов по Запорожской области. Под вражеским огнем оказались 24 населенных пункта.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Читайте также:

Обстрелы Запорожской области

Федоров рассказал, что в результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще трое — получили ранения. Всего в течение суток оккупанты нанесли 640 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области.

Так, россияне нанесли 18 авиационных ударов по Гуляйполю, Железнодорожному, Воздвижевке, Косовцево и Риздвянке. 

Кроме того, 387 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Терноватое, Веселянку, Степногорск, Степное, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Никильское, Волшебное, Белогорье, Зеленый Гай, Варваровку и Солодке.

По Орехову, Варваровке, Зеленом Гаю, Привольном и Полтавке нанесли шесть ударов по РСЗО. Также армия РФ атаковали регион артиллерией. За последние сутки враг нанес 229 ударов по территории Степногорска, Степного, Приморского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Волшебного, Белогорья, Зеленого Гая, Варваровки и Сладкого.

По словам главы ОВА, поступило 26 сообщений о повреждении жилья, техники и объектов инфраструктуры.

Напомним, Иван Тимочко ранее рассказал, что оккупанты хотят обойти Гуляйполе в Запорожье. Враг сосредоточил усилия на населенных пунктах поблизости.

Кроме того, по сети распространяется информация, что на Запорожье прибыли войска КНДР. Однако в ЦПД опровергли эти слухи.

Запорожская область обстрелы Иван Федоров война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
