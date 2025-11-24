Солдат КНДР в Запорожской области - в ЦПД ответили

Бойцы КНДР. Фото: Reuters

Российские пропагандистские СМИ распространили информацию о якобы прибытии северокорейских военных на Запорожское направление. Однако эта информация не подтвердилась.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram в понедельник, 24 ноября.

Есть ли солдаты КНДР в Запорожье

"По состоянию на 9:00 утра информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения", — говорится в сообщении.

Ранее российские медиа активно распространяли информацию о том, что северокорейские военные якобы перебрасываются в район Гуляйполя после прохождения двухмесячных учений на российских полигонах.

Напомним, что Москва намерена до конца 2025 года привлечь около 12 тысяч рабочих из Северной Кореи, чтобы задействовать их в производстве ударных беспилотников типа "Шахед". Планируется, что именно они будут заниматься сборкой этих дронов.

Кроме того, недавно КНДР испытала гиперзвуковые ракеты. В США уже отреагировали.