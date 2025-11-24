Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В ЦПД ответили на слухи о солдатах КНДР в Запорожской области

В ЦПД ответили на слухи о солдатах КНДР в Запорожской области

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 18:22
обновлено: 18:22
Солдат КНДР в Запорожской области - в ЦПД ответили
Бойцы КНДР. Фото: Reuters

Российские пропагандистские СМИ распространили информацию о якобы прибытии северокорейских военных на Запорожское направление. Однако эта информация не подтвердилась.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram в понедельник, 24 ноября.

Реклама
Читайте также:
В ЦПД ответили на слухи о солдатах КНДР в Запорожской области - фото 1
Сообщение Коваленко. Фото: скриншот

Есть ли солдаты КНДР в Запорожье

"По состоянию на 9:00 утра информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения", — говорится в сообщении.

Ранее российские медиа активно распространяли информацию о том, что северокорейские военные якобы перебрасываются в район Гуляйполя после прохождения двухмесячных учений на российских полигонах.

Напомним, что Москва намерена до конца 2025 года привлечь около 12 тысяч рабочих из Северной Кореи, чтобы задействовать их в производстве ударных беспилотников типа "Шахед". Планируется, что именно они будут заниматься сборкой этих дронов.

Кроме того, недавно КНДР испытала гиперзвуковые ракеты. В США уже отреагировали.

КНДР Запорожская область война в Украине ЦПД Северная Корея
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации