Солдатів КНДР в Запорізькій області - у ЦПД відповіли

У ЦПД відповіли на чутки щодо солдатів КНДР в Запорізькій області
Російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію про нібито прибуття північнокорейських військових на Запорізький напрямок. Проте ця інформація не підтвердилася.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram у понеділок, 24 листопада.
Чи є солдати КНДР на Запоріжжі
"Станом на 9:00 ранку інформація росіян про появу військових кндр на Запорізькому напрямку не має підтвердження", — говориться у повідомленні.
Раніше російські медіа активно поширювали інформацію про те, що північнокорейські військові нібито перекидаються в район Гуляйполя після проходження двомісячних навчань на російських полігонах.
Нагадаємо, що Москва має намір до кінця 2025 року залучити близько 12 тисяч робітників із Північної Кореї, щоб задіяти їх у виробництві ударних безпілотників типу "Шахед". Планується, що саме вони займатимуться складанням цих дронів.
Крім того, нещодавно КНДР випробувала гіперзвукові ракети. У США вже відреагували.
Читайте Новини.LIVE!