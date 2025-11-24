Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У ЦПД відповіли на чутки щодо солдатів КНДР в Запорізькій області

У ЦПД відповіли на чутки щодо солдатів КНДР в Запорізькій області

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 18:22
Оновлено: 18:22
Солдатів КНДР в Запорізькій області - у ЦПД відповіли
Бійці КНДР. Фото: Reuters

Російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію про нібито прибуття північнокорейських військових на Запорізький напрямок. Проте ця інформація не підтвердилася.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram у понеділок, 24 листопада.

Реклама
Читайте також:
У ЦПД відповіли на чутки щодо солдатів КНДР в Запорізькій області - фото 1
Допис Коваленка. Фото: скриншот

Чи є солдати КНДР на Запоріжжі

"Станом на 9:00 ранку інформація росіян про появу військових кндр на Запорізькому напрямку не має підтвердження", — говориться у повідомленні.

Раніше російські медіа активно поширювали інформацію про те, що північнокорейські військові нібито перекидаються в район Гуляйполя після проходження двомісячних навчань на російських полігонах.

Нагадаємо, що Москва має намір до кінця 2025 року залучити близько 12 тисяч робітників із Північної Кореї, щоб задіяти їх у виробництві ударних безпілотників типу "Шахед". Планується, що саме вони займатимуться складанням цих дронів.

Крім того, нещодавно КНДР випробувала гіперзвукові ракети. У США вже відреагували.

КНДР Запорізька область війна в Україні ЦПД Північна Корея
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації