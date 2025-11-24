Солдатів КНДР в Запорізькій області - у ЦПД відповіли

Бійці КНДР. Фото: Reuters

Російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію про нібито прибуття північнокорейських військових на Запорізький напрямок. Проте ця інформація не підтвердилася.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram у понеділок, 24 листопада.

Чи є солдати КНДР на Запоріжжі

"Станом на 9:00 ранку інформація росіян про появу військових кндр на Запорізькому напрямку не має підтвердження", — говориться у повідомленні.

Раніше російські медіа активно поширювали інформацію про те, що північнокорейські військові нібито перекидаються в район Гуляйполя після проходження двомісячних навчань на російських полігонах.

Нагадаємо, що Москва має намір до кінця 2025 року залучити близько 12 тисяч робітників із Північної Кореї, щоб задіяти їх у виробництві ударних безпілотників типу "Шахед". Планується, що саме вони займатимуться складанням цих дронів.

Крім того, нещодавно КНДР випробувала гіперзвукові ракети. У США вже відреагували.