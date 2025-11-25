Росіяни атакували Запорізьку область — є загиблі та поранені

Наслідки обстрілів Запорізької області. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Російські війська упродовж останньої доби завдали 640 ударів по Запорізькій області. Під ворожим вогнем опинились 24 населених пунктів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Обстріли Запорізької області

Федоров розповів, що внаслідок ворожих обстрілів загинув один чоловік, ще троє — отримали поранення. Загалом упродовж доби окупанти завдали 640 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області.

Так, росіяни завдали 18 авіаційних ударів Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Косівцевому та Різдв'янці.

Крім того, 387 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Тернувате, Веселянку, Степногірськ, Степове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Микильське, Чарівне, Білогір’я, Зелений Гай, Варварівку та Солодке.

По Оріхову, Варварівці, Зеленому Гаю, Привільному та Полтавці завдали шість ударів по РСЗВ. Також армія РФ атакували регіон артилерією. За останню добу ворог завдав 229 ударів по території Степногірська, Степового, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Зеленого Гаю, Варварівки та Солодкого.

За словами очільник ОВА, надійшло 26 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, Іван Тимочко раніше розповів, що окупанти хочуть обійти Гуляйполе на Запоріжжі. Ворог зосередив зусилля на населених пунктах поблизу.

Крім того, мережею шириться інформація, що на Запоріжжя прибули війська КНДР. Однак у ЦПД спростували ці чутки.