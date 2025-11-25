Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росіяни понад 600 разів вдарили по Запоріжжю — є жертви

Росіяни понад 600 разів вдарили по Запоріжжю — є жертви

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 09:37
Оновлено: 10:08
Росіяни атакували Запорізьку область — є загиблі та поранені
Наслідки обстрілів Запорізької області. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Російські війська упродовж останньої доби завдали 640 ударів по Запорізькій області. Під ворожим вогнем опинились 24 населених пунктів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама
Читайте також:

Обстріли Запорізької області

Федоров розповів, що внаслідок ворожих обстрілів загинув один чоловік, ще троє — отримали поранення. Загалом упродовж доби окупанти завдали 640 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області.

Так, росіяни завдали 18 авіаційних ударів Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Косівцевому та Різдв'янці.

Крім того, 387 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Тернувате, Веселянку, Степногірськ, Степове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Микильське, Чарівне, Білогір’я, Зелений Гай, Варварівку та Солодке.

По Оріхову, Варварівці, Зеленому Гаю, Привільному та Полтавці завдали шість ударів по РСЗВ. Також армія РФ атакували регіон артилерією. За останню добу ворог завдав 229 ударів по території Степногірська, Степового, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Зеленого Гаю, Варварівки та Солодкого.

За словами очільник ОВА, надійшло 26 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, Іван Тимочко раніше розповів, що окупанти хочуть обійти Гуляйполе на Запоріжжі. Ворог зосередив зусилля на населених пунктах поблизу.

Крім того, мережею шириться інформація, що на Запоріжжя прибули війська КНДР. Однак у ЦПД спростували ці чутки. 

Запорізька область обстріли Іван Федоров війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації