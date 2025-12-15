Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россияне атаковали Украину дронами — сколько целей сбила ПВО

Россияне атаковали Украину дронами — сколько целей сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 09:49
Обстрел Украины 15 декабря — россияне атаковали дронами
Работа ППО. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

Российские войска в ночь на 15 декабря атаковали Украину 153 ударными дронами. Противовоздушная оборона сбила почти все вражеские цели, но есть попадания на десяти локациях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Украины 15 декабря

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину 153 ударными дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, Шаталово (территория РФ), Чауда, Гвардейское (временно оккупированный Крым).

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Обстріл України 15 грудня
Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила 133 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Однако зафиксировано попадание 17 дронов на десяти локациях.

Напомним, россияне атаковали Днепропетровскую область. Для этого враг использовал дроны и реактивные системы залпового огня.

Кроме того, Россия ударила дроном по многоэтажке в Сумах. Дом подвергся серьезным разрушениям.

обстрелы ПВО дроны война в Украине Воздушные силы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации