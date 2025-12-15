Обстрел Украины 15 декабря — россияне атаковали дронами

Работа ППО. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

Российские войска в ночь на 15 декабря атаковали Украину 153 ударными дронами. Противовоздушная оборона сбила почти все вражеские цели, но есть попадания на десяти локациях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Обстрелы Украины 15 декабря

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину 153 ударными дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, Шаталово (территория РФ), Чауда, Гвардейское (временно оккупированный Крым).

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила 133 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Однако зафиксировано попадание 17 дронов на десяти локациях.

Напомним, россияне атаковали Днепропетровскую область. Для этого враг использовал дроны и реактивные системы залпового огня.

Кроме того, Россия ударила дроном по многоэтажке в Сумах. Дом подвергся серьезным разрушениям.