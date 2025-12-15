Обстріл України 15 грудня — росіяни атакували дронами

Робота ППО. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Російські війська у ніч проти 15 грудня атакували Україну 153 ударними дронами. Протиповітряна оборона збила майже усі ворожі цілі, але є влучання на десятьох локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Обстріли України 15 грудня

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупанти атакували Україну 153 ударними дронами типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів з напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Шаталово (територія РФ), Чауда, Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Проте зафіксовано влучання 17 дронів на десятьох локаціях.

Нагадаємо, росіяни атакували Дніпропетровську область. Для цього ворог використав дрони та реактивні системи залпового вогню.

Крім того, Росія вдарила дроном по багатоповерхівці в Сумах. Будинок зазнав серйозних руйнувань.