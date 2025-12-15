Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росіяни атакували Україну дронами — скільки цілей збила ППО

Росіяни атакували Україну дронами — скільки цілей збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 09:49
Обстріл України 15 грудня — росіяни атакували дронами
Робота ППО. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Російські війська у ніч проти 15 грудня атакували Україну 153 ударними дронами. Протиповітряна оборона збила майже усі ворожі цілі, але є влучання на десятьох локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Реклама
Читайте також:

Обстріли України 15 грудня

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупанти атакували Україну 153 ударними дронами типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів з напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Шаталово (територія РФ), Чауда, Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Обстріл України 15 грудня
Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Проте зафіксовано влучання 17 дронів на десятьох локаціях. 

Нагадаємо, росіяни атакували Дніпропетровську область. Для цього ворог використав дрони та реактивні системи залпового вогню.

Крім того, Росія вдарила дроном по багатоповерхівці в Сумах. Будинок зазнав серйозних руйнувань. 

обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні сили
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації