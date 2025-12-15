Обстріли Дніпропетровщини 15 грудня — є поранені

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська завдали ударів по Дніпропетровській області, використовуючи дрони та реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього поранення отримали двоє людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко 15 грудня.

Обстріли Дніпропетровської області 15 грудня

Гайваненко розповів, що російські війська атакувала Миколаївську громаду на Синельниківщині, застосувавши БпЛА. Там постраждали двоє чоловіків, віком 28 та 42 роки. Також сталися пожежі та пошкоджена інфраструктура.

Рятувальник ліквідує наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Пожежа після обстрілів Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

Крім того, російська армія спрямувала дрони на Павлоград і П'ятихатки. Внаслідок цього виникли займання, є пошкодження, пошкоджена інфраструктура та транспортне підприємство.

А по Нікопольщині ворог вдарив з РСЗВ "Град". Під вогнем опинилися Марганецька громада.

"За уточненими даними, через атаку на район вчора вдень постраждали троє людей: 19-річний хлопець, жінка 51 року та чоловік — 55. Всі лікуються амбулаторно", — повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо, 14 грудня Росія вдарила дроном по багатоповерхівці в Сумах. В результаті зруйновано частину перекриттів, постраждали квартири мешканців.

Крім того, окупанти атакували супермаркет АТБ в Запоріжжі. Внаслідок цього четверо людей отримали поранення.