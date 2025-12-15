Обстрелы Днепропетровщины 15 декабря — есть раненые

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска нанесли удары по Днепропетровской области, используя дроны и реактивные системы залпового огня. В результате этого ранения получили два человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко 15 декабря.

Реклама

Читайте также:

Обстрелы Днепропетровской области 15 декабря

Гайваненко рассказал, что российские войска атаковали Николаевскую громаду на Синельниковщине, применив БпЛА. Там пострадали двое мужчин в возрасте 28 и 42 года. Также произошли пожары и повреждена инфраструктура.

Спасатель ликвидирует последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Пожар после обстрелов Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Кроме того, российская армия направила дроны на Павлоград и Пятихатки. В результате этого возникли возгорания, есть повреждения, повреждена инфраструктура и транспортное предприятие.

А по Никопольщине враг ударил из РСЗО "Град". Под огнем оказались Марганецкая громада.

"По уточненным данным, из-за атаки на район вчера днем пострадали три человека: 19-летний парень, женщина 51 года и мужчина — 55 лет. Все лечатся амбулаторно", — сообщил глава ОГА.

Напомним, 14 декабря Россия ударила дроном по многоэтажке в Сумах. В результате разрушена часть перекрытий, пострадали квартиры жителей.

Кроме того, оккупанты атаковали супермаркет АТБ в Запорожье. Вследствие этого четыре человека получили ранения.