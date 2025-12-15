Обстрелы Днепропетровщины 15 декабря — есть раненые

РФ атаковала Днепропетровскую область дронами — есть раненые
Российские войска нанесли удары по Днепропетровской области, используя дроны и реактивные системы залпового огня. В результате этого ранения получили два человека.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко 15 декабря.
Обстрелы Днепропетровской области 15 декабря
Гайваненко рассказал, что российские войска атаковали Николаевскую громаду на Синельниковщине, применив БпЛА. Там пострадали двое мужчин в возрасте 28 и 42 года. Также произошли пожары и повреждена инфраструктура.
Кроме того, российская армия направила дроны на Павлоград и Пятихатки. В результате этого возникли возгорания, есть повреждения, повреждена инфраструктура и транспортное предприятие.
А по Никопольщине враг ударил из РСЗО "Град". Под огнем оказались Марганецкая громада.
"По уточненным данным, из-за атаки на район вчера днем пострадали три человека: 19-летний парень, женщина 51 года и мужчина — 55 лет. Все лечатся амбулаторно", — сообщил глава ОГА.
Напомним, 14 декабря Россия ударила дроном по многоэтажке в Сумах. В результате разрушена часть перекрытий, пострадали квартиры жителей.
Кроме того, оккупанты атаковали супермаркет АТБ в Запорожье. Вследствие этого четыре человека получили ранения.
