Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ атаковала Днепропетровскую область дронами — есть раненые

РФ атаковала Днепропетровскую область дронами — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 08:58
Обстрелы Днепропетровщины 15 декабря — есть раненые
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска нанесли удары по Днепропетровской области, используя дроны и реактивные системы залпового огня. В результате этого ранения получили два человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко 15 декабря.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Днепропетровской области 15 декабря

Гайваненко рассказал, что российские войска атаковали Николаевскую громаду на Синельниковщине, применив БпЛА. Там пострадали двое мужчин в возрасте 28 и 42 года. Также произошли пожары и повреждена инфраструктура.

Обстріл Дніпропетровської області 15 грудня
Спасатель ликвидирует последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
РФ вдарила по Дніпропетровщині
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
Удар по Дніпропетровській області 15 грудня
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
Обстріл Дніпропетровської області
Пожар после обстрелов Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Кроме того, российская армия направила дроны на Павлоград и Пятихатки. В результате этого возникли возгорания, есть повреждения, повреждена инфраструктура и транспортное предприятие.

А по Никопольщине враг ударил из РСЗО "Град". Под огнем оказались Марганецкая громада.

"По уточненным данным, из-за атаки на район вчера днем пострадали три человека: 19-летний парень, женщина 51 года и мужчина — 55 лет. Все лечатся амбулаторно", — сообщил глава ОГА.

Напомним, 14 декабря Россия ударила дроном по многоэтажке в Сумах. В результате разрушена часть перекрытий, пострадали квартиры жителей.

Кроме того, оккупанты атаковали супермаркет АТБ в Запорожье. Вследствие этого четыре человека получили ранения.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине Россия ранение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации