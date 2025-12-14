Оккупанты атаковали многоэтажку в Сумах — какие последствия

Россия ударила дроном по многоэтажке в Сумах — последствия
Российские оккупанты атаковали дроном многоэтажный дом в Сумах. Сейчас в городе продолжается работа по ликвидации последствий обстрела.
Об этом сообщила пресс-служба "Добробата" в Facebook в воскресенье, 14 декабря.
Российский обстрел Сум 14 декабря
"В очередной раз враг нанес удар беспилотником по жилой застройке. Взрывной волной повреждены оконные блоки, изуродована панель стеновая в девятиэтажном жилом доме", — говорит координатор ОО "Добробат" в Сумской области Алексей Клюев.
По его словам, волонтеры и коммунальщики прибыли на место, чтобы помочь людям сохранить тепло в домах.
Сейчас команда "Добробата" расчищает завалы, фиксирует разрушения и зашивает выбитые окна.
"Наша задача — быстро закрыть самые острые потребности, обезопасить дом и поддержать тех, кто пострадал. Пока враг уничтожает, мы восстанавливаем", — добавил Клюев.
Напомним, 14 декабря российские оккупанты атаковали супермаркет "АТБ" в Запорожье, в результате чего ранения получили четыре человека.
А в ночь на 14 декабря захватчики обстреливали Украину дронами и ракетами. В Воздушных силах ВСУ рассказали, как отработала ПВО.
