Оккупанты атаковали многоэтажку в Сумах — какие последствия

Российские оккупанты атаковали дроном многоэтажный дом в Сумах. Сейчас в городе продолжается работа по ликвидации последствий обстрела.

Об этом сообщила пресс-служба "Добробата" в Facebook в воскресенье, 14 декабря.

Российский обстрел Сум 14 декабря

"В очередной раз враг нанес удар беспилотником по жилой застройке. Взрывной волной повреждены оконные блоки, изуродована панель стеновая в девятиэтажном жилом доме", — говорит координатор ОО "Добробат" в Сумской области Алексей Клюев.

По его словам, волонтеры и коммунальщики прибыли на место, чтобы помочь людям сохранить тепло в домах.

Сейчас команда "Добробата" расчищает завалы, фиксирует разрушения и зашивает выбитые окна.

"Наша задача — быстро закрыть самые острые потребности, обезопасить дом и поддержать тех, кто пострадал. Пока враг уничтожает, мы восстанавливаем", — добавил Клюев.

А в ночь на 14 декабря захватчики обстреливали Украину дронами и ракетами. В Воздушных силах ВСУ рассказали, как отработала ПВО.