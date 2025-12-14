Обстрел Украины 14 декабря — детали от Воздушных сил

РФ атаковали Украину ракетами и дронами — сколько целей сбила ПВО
Российские войска в ночь на 14 декабря атаковали Украину ударными дронами и ракетами. Вследствие этого есть попадания на шести локациях.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Обстрелы Украины 14 декабря
В Воздушных силах рассказали, что этой ночью армия РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области и 138-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Шаталово и из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму. Известно, что около 85 из них — "шахеды".
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушная оборона сбила 110 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Кроме того, зафиксировано попадание ракеты и десяти ударных БпЛА на шести локациях.
Кроме того, в ВСУ отметили, что сейчас атака врага еще продолжается и в воздушном пространстве находится около 18 вражеских БпЛА.
Напомним, 13 декабря оккупанты дроном атаковали бригаду Сумыоблэнерг. Это случилось во время движения служебного авто к месту выполнения ремонта.
Также мы писали, что вчера россияне атаковали энергетику четырех областей. Вследствие этого без света были сотни тысяч абонентов.
Читайте Новини.LIVE!