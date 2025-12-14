Видео
Главная Армия РФ атаковали Украину ракетами и дронами — сколько целей сбила ПВО

РФ атаковали Украину ракетами и дронами — сколько целей сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 09:54
Обстрел Украины 14 декабря — детали от Воздушных сил
Мобильная группа ПВО. Фото: Воздушное командование "Запад"

Российские войска в ночь на 14 декабря атаковали Украину ударными дронами и ракетами. Вследствие этого есть попадания на шести локациях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также:

Обстрелы Украины 14 декабря

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью армия РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области и 138-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Шаталово и из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму. Известно, что около 85 из них — "шахеды".

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Обстріл України 14 грудня
Работа ПВО 14 декабря. Фото: t.me/kpszsu

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушная оборона сбила 110 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Кроме того, зафиксировано попадание ракеты и десяти ударных БпЛА на шести локациях.

Кроме того, в ВСУ отметили, что сейчас атака врага еще продолжается и в воздушном пространстве находится около 18 вражеских БпЛА.

Напомним, 13 декабря оккупанты дроном атаковали бригаду Сумыоблэнерг. Это случилось во время движения служебного авто к месту выполнения ремонта.

Также мы писали, что вчера россияне атаковали энергетику четырех областей. Вследствие этого без света были сотни тысяч абонентов.

обстрелы ПВО ракеты дроны Воздушные Силы ВСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
